Абдулла Арипов пообщался с предпринимателями

На внеочередном съезде Торгово-промышленной палаты Узбекистана, на котором было избрано ее новое руководство, премьер-министр Абдулла Арипов выслушал проблемы предпринимателей из различных регионов страны и дал указания по их решению.

Предприниматель из Сергелийского района, производящий парфюмерную продукцию, посетовал на процесс растаможивания импортируемого сырья, в связи с чем задерживается экспорт продукции.

Премьер-министр заявил, что Государственному таможенному комитету будет рекомендовано внедрить рейтинговую систему импортеров. Ожидается, что в ней будут учитываться история предпринимателей, которые смогут совершать таможенные операции в ускоренном режиме. «Есть разница между теми, кто привозит [товар] в первый раз, и теми, кто занимается этим 15 лет», — сказал глава правительства.

Руководитель фермерского хозяйства из Янгиюльского района рассказал о проблеме получения земли на расширение бизнеса — разведение коров. По его словам, письмо с просьбой уже в течение года находится в Кабинете Министров.

Абдулла Арипов сказал, что лично решит проблему уже до завтра. На последовавшие аплодисменты премьер отреагировал шуткой, что аплодировать пока рано. Даже после выхода правительственных решений отдельные руководители затягивают их выполнение. Но дело будет доведено до конца, заверил он.

Владелец предприятия из Нарпайского района Самаркандской области пожаловался, что Национальный банк не дает гарантию Турецкому государственному «Зираат банку», несмотря на готовность последнего предоставить заем и имеющееся обеспечение предпринимателя. Абдулла Арипов поручил представителю НБУ решить вопрос.

Предпринимательница из Бекабадского района Ташкентской области открыла дело в швейном направлении. Поскольку она начинающий предприниматель, у нее нет достаточного залога для получения кредита в размере 100 млн сумов.

Расспросив ее, премьер-министр узнал, что у нее есть швейные машины стоимостью 30 млн сумов. «Это как раз 30% от 100 млн сумов, нужно дать лизинг», — сказал Абдулла Арипов, обращаясь к представителю «Агробанка».