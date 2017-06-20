Количество преступлений за четыре месяца снизилось на 7,3%

За время, прошедшее после введения в Узбекистане дня предотвращения и профилактики преступности, количество преступлений снизилось на 7,3%. Об этом «Газете.uz» сообщили в Главном управлении профилактики МВД.

В начале февраля на совещании с представителями органов внутренних дел Президент Шавкат Мирзиёев предложил объявить четверг днем предотвращения и профилактики преступности. За прошедшие 16 недель количество преступлений по республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось с 31,8 тысячи случаев до 29,5 тысячи.

Количество преступлений небольшой тяжести уменьшилось на 5,1% — с 10870 до 10310, особо тяжких — на 11,1%, с 1275 до 1134, совершенных ранее судимыми лицами — на 8,1%, с 3213 до 2951, в нетрезвом состоянии — на 30,9%, с 836 до 478, правонарушений в общественных местах — на 8,76%, с 1679 до 1532.

Также снизилось количество убийств — на 19,1%, разбойных нападений — на 13%, случаев вымогательства — на 9,2%, хулиганства — 34,7% и нанесения телесных повреждений — на 11,2%.

В рамках мероприятий «Давомат» («Посещаемость») были выявлены 37 тысяч случаев, когда учащиеся без уважительной причины пропускали занятия в учебных заведениях.