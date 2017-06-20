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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Министром высшего и среднего специального образования назначен Ином Маджидов

Министерство высшего и среднего специального образования возглавил Ином Маджидов.

Сегодня, 18:50   Общество  

Ином Маджидов назначен на должность министра высшего и среднего специального образования Узбекистана. Указ об этом 20 июня подписал Президент, сообщил правительственный портал.

На этом посту он сменил Рустама Касимова, который другим указом главы государства назначен первым заместителем государственного советника Президента по организационно-кадровым вопросам и ректором Академии государственного управления при Президенте. Ранее эту должность занимал Адхам Икрамов, возглавивший Торгово-промышленную палату.

До этого назначения Ином Маджидов с сентября 2016 года работал первым заместителем министра высшего и среднего специального образования. Ранее он являлся начальником главного управления высших учебных заведений МВССО.

Текст: «Газета.uz»      5 927
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