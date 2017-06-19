Борцы Узбекистана завоевали 15 медалей юношеского ЧА

Сборная Узбекистана завоевала 15 медалей на юношеском чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, прошедшем 15−18 июня в Тайчжуне (Китайский Тайбэй), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Хасан Рахимов.



«Вольники» Джахонгирмизо Туробов (до 55 кг) и Хасан Рахимов (до 120 кг) стали чемпионами турнира, в то время как Иса Шапиев (до 74 кг) завоевал «серебро». Рустамбек Джураев (до 50 кг), Аббос Рахманов (до 60 кг), Джавраил Шапиев (до 84 кг) и Ибрагим Илхомжонов (до 96 кг) стали бронзовыми призерами турнира. В общем зачете национальная команда по вольной борьбе заняла второе место. Лидером стал Иран, а казахстанские спортсмены стали третьими.

Темурмирза Мамажонов.

В греко-римском стиле Темурмирза Мамажонов (до 96 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, Жалгасбай Бердимуратов (до 74 кг) удостоился серебряной медали, а Жасурбек Артыкбаев (до 50 кг) и Махмуд Бахшиллоев (до 66 кг) выиграли «бронзу». В итоге «классики» заняли четвертое место после Ирана, Казахстана и Индии.

В женской борьбе Бахтигул Балтаниязова стала вице-чемпионкой первенства Азии среди юниоров, Актенге Кеунимжаева (до 48 кг), Нодира Собирова (до 51 кг) и Хадича Нажимова (до 59 кг) удостоились бронзовых наград.