Карточки: «Хочу поступить в институт. С чего начать»

01 Решил получить высшее образование. С чего начать? Высшее образование — одно из важных составляющих будущей успешной карьеры и профессионального развития. Начать нужно с выбора высшего учебного заведения, предлагающего программу обучения по интересующей специальности.





02 Когда лучше начинать готовиться к поступлению? Все зависит от уровня текущих знаний предметов, по которым придется сдавать вступительные экзамены. Может быть достаточно несколько месяцев занятий просто для подробного ознакомления с методикой решения тестов. А может быть и наоборот, понадобится длительное глубокое изучение основ предмета, если в школе учились плохо.





03 Не смогу подготовиться самостоятельно. Куда обратиться? В зависимости от типа характера, разным людям комфортно обучаться по-разному: кому-то в подготовительной группе при вузе, кому-то индивидуально, один на один с репетитором. Выбирать нужно тот тип обучения, который больше подходит персонально. Главный плюс занятий с репетитором — индивидуальный подход, а основное преимущество групповых занятий — финансовая экономия.

04 Если больше подходят занятия с репетитором, то где его найти? Начать стоит с рекомендаций из близкого окружения — возможно, кто-то из родственников или друзей как раз занимался с репетитором по нужному предмету и доволен результатом. Также можно обратится к преподавателям того учебного заведения, куда предстоит поступать. Скорее всего, они прекрасно разбираются в том, какие знания необходимы абитуриенту, и какие требования будут предъявлены в процессе отбора. Ну и традиционные методы поиска репетитора: реклама в газетах и в интернете.

05 Где найти репетиторов, если некогда звонить по всем телефонам? Сегодня можно найти нужного преподавателя не выходя из дома. Например, через онлайн-каталог репетиторов Узбекистана Upro.uz. В нем можно просмотреть анкеты репетиторов по интересующим предметам, узнать про основное и дополнительное образование, ознакомится с рейтингами и оценками, почитать отзывы бывших и текущих учеников. Upro.uz удобен в первую очередь тем, что в базе данных сайта размещено большое количество анкет преподавателей и учебных центров по различным направлениям обучения, специализирующихся на подготовке в вузы.

06 И по каким параметрам можно выбрать репетитора на Upro.uz? Основное преимущество сайта — удобный поиск по параметрам. Здесь можно выбрать репетитора исходя из нужных требований: по предмету, локации преподавания и даже полу. Кроме того, реализованный фильтр позволяет подобрать преподавателя в необходимой ценовой категории.

07 Опять нужно делать обзвон, чтобы узнать стоимость и условия? Совсем не обязательно. Именно для тех случаев, когда не хочется тратить время на звонки, на сайте предусмотрена система внутреннего обмена сообщениями. Можно напрямую связаться с интересующим репетитором через опцию «Написать сообщение». В определенных ситуациях пользоваться такой системой внутренних диалогов даже удобнее, чем звонить на телефон. Например, можно написать сообщение с вопросами репетитору и при этом не бояться, что побеспокоили его в нерабочее время.

08 А много там вариантов? Как проверить квалификацию преподавателей? При выборе репетитора большое значение имеет его профессионализм и компетенция. Все репетиторы, зарегистрированные на сайте Upro.uz проходят предварительную модерацию, что исключает возможность попадания в базу некомпетентных специалистов. Кроме того, оценить профессионализм репетитора можно по сертификатам и дипломам, которые он разместил в своей анкете при заполнении. На сайте также реализована система отзывов и рейтингов. Стоит обращать внимание на комментарии других учеников, прежде чем делать окончательный выбор в пользу одного или другого репетитора.

09 Убедили. А платить за пользование Upro.uz недорого? Отличная новость в том, что для пользователей онлайн-каталога репетиторов Узбекистана Upro.uz все услуги на сайте абсолютно бесплатны. Теперь у каждого абитуриента появилась возможность быстрее найти преподавателя, выбрать наиболее профессионального педагога и получать необходимые знания.

На правах рекламы.