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Фото: Госкомэкологии

601 черепаху вернули в естественную среду обитания

В Джизакской области на природу была выпущена 601 черепаха, изъятая в прошлом году из незаконного оборота.

Сегодня, 14:04   Общество  

16 июня в предгорных районах Джизакской области в естественную среду обитания была возвращена 601 среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldii). Акция была организована Инспекцией по контролю за охраной и использованием биоразнообразия и охраняемых природных территорий при Госкомэкологии Узбекистана совместно с питомником по разведению и содержанию диких животных Global Master Group, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

Весной 2016 года инспекторы Биоинспекции Госкомприроды (так раньше назывался комитет) совместно с сотрудниками пограничных и таможенных органов пресекли ряд попыток незаконного вывоза и переправки большой партии среднеазиатских черепах за пределы республики.

Часть из них — 250 особей была отпущена на природу в июне прошлого года. Остальные черепахи по рекомендации специалистов Академии наук были переданы на передержку в питомник Global Master Group. Такой перерыв произошел потому, что в июне сухопутные черепахи уходят в летнюю спячку, которая переходит в зимнюю. В начале весны они просыпаются, чтобы дать новое потомство. Перед началом летней спячки рептилии вернулись в естественную среду обитания, чтобы в полной мере приготовиться к состоянию временной пониженной жизнедеятельности и выкопать себе норы. Выпуск черепах в зимний период подверг бы их существование большому риску.

Степная черепаха внесена в Приложение II CITES (Международная конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения»), к которой Узбекистан присоединился в 1997 году. В национальную Красную книгу среднеазиатская черепаха не внесена, но она охраняется в Кызылкумском, Сурханском, Нуратинском государственных заповедниках и в Экоцентре «Джейран».

Высокий интерес к степным черепахам как к домашним питомцам, не требующим большого внимания, создает повышенный спрос к незаконной торговле ими. Одним из угрожающих факторов сокращения популяций данного вида является то, что черепахи достигают половозрелого возраста лишь на 10-й год, а из дикой природы изымается в основном молодняк.

Для вывоза черепах за пределы Узбекистана необходимо получение экспортного разрешения CITES, административным органом которого является Биоинспекция, а научным органом —Институт ботаники и зоологии АН.

Текст: «Газета.uz»      3 654

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