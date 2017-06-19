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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

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Опросы родителей об 11-летнем образовании пройдут по всей стране

В Ташкенте прошел опрос выпускников 9-х классов школ и их родителей об 11-летнем образовании. Такие же опросы пройдут по всей стране.

Сегодня, 18:06   Общество  

В воскресенье в общеобразовательных школах Ташкента был проведен опрос среди выпускников 9-х классов и их родителей, посвященный целесообразности перехода на 11-летнее школьное образование.

Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, аналогичный опрос 20 июня состоится во всех школах других регионов Узбекистана.

Изучение проводится в связи с предложением Президента Шавката Мирзиёева, который высказался за восстановление 11-летки в экспериментальном порядке в 78-й столичной школе.

«В старших классах дети формируются как личности, сплачиваются в команде, — сказал Президент во время посещения этой школы на минувшей неделе. — Именно в этот период их нельзя отлучать от адаптированной, привычной для них среды. Это может негативно повлиять на психологию молодежи, ее посещаемость занятий, в конечном итоге — на уровень образования и воспитания. Поэтому необходимо обеспечить непрерывность образовательного процесса, совершенствовать учебные программы».

О планах провести опрос для изучения общественного мнения на встрече с директорами столичных школ в 110-й школе в воскресенье сообщил премьер-министр Абдулла Арипов.

В настоящее время среднее образование в Узбекистане включает в себя девятилетнее обучение в школах и трехлетнее обучение в профессиональных колледжах или академических лицеях.

Текст: «Газета.uz»      2 010

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