Назначен начальник Управления общественной безопасности на транспорте МВД

Хамдам Каршиев назначен начальником Управления обеспечения общественной безопасности на транспорте МВД Узбекистана. Об этом сообщила газета «На посту».
До этого назначения Хамдам Каршиев с сентября 2016 года работал заместителем министра юстиции — директором Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов
В 2009 году был заместителем начальника следственного отдела Яккасарайского УВД Ташкента, в 2009—2013 годах — замначальника следственного управления УВД на транспорте, в 2013—2016 годах — замначальника Кашкадарьинского областного управления внутренних дел.
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