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Назначен начальник Управления общественной безопасности на транспорте МВД

Бывший замминистра юстиции стал начальником Управления обеспечения общественной безопасности на транспорте МВД.

Сегодня, 10:21   Общество  

Хамдам Каршиев назначен начальником Управления обеспечения общественной безопасности на транспорте МВД Узбекистана. Об этом сообщила газета «На посту».

До этого назначения Хамдам Каршиев с сентября 2016 года работал заместителем министра юстиции — директором Департамента по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов

В 2009 году был заместителем начальника следственного отдела Яккасарайского УВД Ташкента, в 2009—2013 годах — замначальника следственного управления УВД на транспорте, в 2013—2016 годах — замначальника Кашкадарьинского областного управления внутренних дел.

Текст: «Газета.uz»      722
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