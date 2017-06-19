Назначен ректор Каракалпакского госуниверситета

Ахмед Реймов назначен ректором Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. Об этом «Газете.uz» сообщили в администрации вуза.

Ахмед Реймов в 2014—2017 годах работал заместителем директора по науке Института общей и неорганической химии Академии наук Узбекистана.

С марта, когда предыдущий ректор Мурат Жуманов был утвержден заместителем председателя Совета Министров Каракалпакстана, обязанности ректора временно исполнял Мухтар Ибрагимов, проректор по учебной работе.