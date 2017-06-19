РУ O`Z ЎЗ
19 июня, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: religions.uz

Квота на паломничество умра увеличена до 10 тысяч

С 2018 года квота на паломничество умра повысится до 10 тысяч человек. Для паломников введут льготные авиабилеты.

Сегодня, 20:32   Общество  

Квота на малое паломничество в Саудовскую Аравию (умра) для граждан Узбекистана с 2018 года повышается с 6000 до 10 тысяч человек в год. Постановление об этом 7 июня издал Кабинет Министров.

Как отмечается в документе, решение направлено на создание дополнительных возможностей для желающих посетить мусульманские святыни.

Документом предусмотрен ряд новшеств и льгот в организации поездок в хадж и умру. Так, Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» поручено предпринять меры по снижению стоимости авиабилетов для паломников. За гражданами, сменившими постоянное место жительства, будет сохраняться очередь на совершение обряда хаджа или умры.

Комитету по делам религий и Управлению мусульман совместно с органами власти на местах поручено придерживаться принципов объективности и социальной справедливости при формировании списков желающих совершить паломничество, а также обеспечить строгое соблюдение установленных правил организации паломничества.

В двухмесячный срок на сайте Управления мусульман должна быть внедрена единая система онлайн-очереди паломников хаджа и умры.

Установлено, что все этапы медицинского обследования паломников организуются на бесплатной основе централизованно в одном месте в Ташкенте, Нукусе и административных центрах областей Узбекистана.

Общая квота паломников из Узбекистана в Саудовскую Аравию в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом до 13,2 тысячи человек. В том числе квота на хадж выросла в 1,4 раза — до 7200 паломников, а на умру сохранилась на уровне 6000 паломников (5350 человек весной и 650 — в летний период).

Текст: «Газета.uz»      2 552

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:06

Опросы родителей об 11-летнем образовании пройдут по всей стране

Сегодня, 17:47

Президент Узбекистана выразил соболезнования Португалии

Сегодня, 17:40

Борцы Узбекистана завоевали 15 медалей юношеского ЧА

Сегодня, 16:30

Вспышка холеры в Йемене унесла около 1000 жизней

Сегодня, 15:26

Медколледж Боровского не будет принимать учащихся на новый учебный год

Сегодня, 14:38

Назначен ректор Каракалпакского госуниверситета

Сегодня, 14:04

601 черепаху вернули в естественную среду обитания

Сегодня, 13:07

Создана Федерация коневодства и конного спорта

Популярное

Маршруты автобусов изменены из-за строительства путепровода на ТМКАД

Карточки: «Хочу поступить в институт. С чего начать»

Назначен начальник Управления общественной безопасности на транспорте МВД

Опросы родителей об 11-летнем образовании пройдут по всей стране