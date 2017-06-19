Квота на паломничество умра увеличена до 10 тысяч

С 2018 года квота на паломничество умра повысится до 10 тысяч человек. Для паломников введут льготные авиабилеты.

Квота на малое паломничество в Саудовскую Аравию (умра) для граждан Узбекистана с 2018 года повышается с 6000 до 10 тысяч человек в год. Постановление об этом 7 июня издал Кабинет Министров.

Как отмечается в документе, решение направлено на создание дополнительных возможностей для желающих посетить мусульманские святыни.

Документом предусмотрен ряд новшеств и льгот в организации поездок в хадж и умру. Так, Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» поручено предпринять меры по снижению стоимости авиабилетов для паломников. За гражданами, сменившими постоянное место жительства, будет сохраняться очередь на совершение обряда хаджа или умры.

Комитету по делам религий и Управлению мусульман совместно с органами власти на местах поручено придерживаться принципов объективности и социальной справедливости при формировании списков желающих совершить паломничество, а также обеспечить строгое соблюдение установленных правил организации паломничества.

В двухмесячный срок на сайте Управления мусульман должна быть внедрена единая система онлайн-очереди паломников хаджа и умры.

Установлено, что все этапы медицинского обследования паломников организуются на бесплатной основе централизованно в одном месте в Ташкенте, Нукусе и административных центрах областей Узбекистана.

Общая квота паломников из Узбекистана в Саудовскую Аравию в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом до 13,2 тысячи человек. В том числе квота на хадж выросла в 1,4 раза — до 7200 паломников, а на умру сохранилась на уровне 6000 паломников (5350 человек весной и 650 — в летний период).