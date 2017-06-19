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19 июня, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Торгово-промышленная палата реформируется

В структуре ТПП создается Международный коммерческий арбитражный суд. Запланировано проведение встреч Президента с предпринимателями и ежегодного Экономического форума.

Сегодня, 22:52   Экономика  

В Узбекистане будет внедрен новый механизм правовой защиты и представления интересов и прав субъектов предпринимательства путем кардинального пересмотра приоритетных задач и основных направлений деятельности Торгово-промышленной палаты (ТПП). Это предусмотрено указом Президента от 19 июня.

Основное внимание ТПП будет сконцентрировано на организации деятельности в сферах защиты прав субъектов предпринимательства, улучшения деловой среды и инвестиционного климата, содействия предпринимательской деятельности, взаимодействия с государственными органами, обучения субъектов предпринимательства и подготовки кадров, внешнеэкономической деятельности и привлечения инвестиций.

В настоящее время в Узбекистане функционирует более 525 тысяч субъектов предпринимательства. Более 56% ВВП страны производится субъектами малого и частного бизнеса, которые обеспечивают занятость более 78% трудоспособного населения.

Указом главы государства ТПП определена уполномоченным органом, осуществляющим выдачу заключений по проектам нормативно-правовых актов на предмет оценки их воздействия на предпринимательскую деятельность.

Внедряется порядок заблаговременного уведомления контролирующими органами ТПП о предстоящих проверках, а также включения в состав общественных консультативных советов, образуемых при государственных органах, в том числе контролирующих и правоохранительных органах, представителей ТПП.

Предусмотрена организация совместно с ТПП и палатами Олий Мажлиса Узбекистана заслушивания руководителей органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах по вопросам обеспечения прав и законных интересов частной собственности и предпринимательства.

Запланировано проведение на системной основе встреч Президента с предпринимателями для обсуждений проблемных вопросов, бизнес-идей и проектов, организация и проведение ежегодных Экономических форумов бизнес-сообщества, представителей регионального и международного бизнеса с целью содействия диалогу между бизнес-сообществом, научным сообществом, правительством и населением.

В этот же день Президент подписал постановление о мерах по организации деятельности Торгово-промышленной палаты, которое предусматривает коренное совершенствование ее организационно-управленческой структуры.

Предусмотрено открытие в Республике Каракалпакстан, областных центрах и городе Ташкенте Центров содействия предпринимательству с подразделениями в каждом городе и районе страны. Они призваны обеспечить всестороннюю поддержку субъектов предпринимательства путем создания необходимых условий и предоставления возможности получения всего спектра услуг госорганов и субъектов рыночной инфраструктуры услуг и бизнес-услуг в одном месте.

Для обеспечения надежной защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, а также отечественных компаний во взаимоотношениях с зарубежными партнерами будет принят комплекс мер по созданию в структуре ТПП Международного коммерческого арбитражного суда.

Текст: «Газета.uz»      942
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