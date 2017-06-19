Akfa открывает новые возможности для молодых специалистов

Компания Akfa открыла двери негосударственного образовательного учреждения — AkfaPro.
Цели учебного центра — отобрать по конкурсу наиболее сильных мотивированных молодых специалистов, повысить их квалификацию и обеспечить работой.
Обучение в учебном центре AkfaPro — это эффективно.
Квалифицированные преподаватели с индивидуальным подходом к каждому слушателю помогут изучить такие дисциплины, как введение в системный анализ, экономика, психология управления, теория принятия решений, маркетинг, логистика, английский язык и др.
Зарубежные специалисты с большим практическим опытом проведут мастер-классы по менеджменту и способам их решения управленческих задач.
Кроме глубоких теоретических знаний, слушатели получат практические навыки на заводах компании Akfa, Artel, Imzo, Akfa Food Line, Akfa Med Line.
В ходе обучения в Ташкенте студентам предоставляется общежитие и стипендия. В школе так же обеспечивается питание.
Обучение в AkfaPro может пройти молодой специалист с высшим образованием, обладающий базовыми знаниями в маркетинге, бухгалтерском учете, предпринимательской деятельности и других смежных дисциплинах. Закрепить профессиональные навыки можно по направлению бизнес-менеджмент и по ряду технических специальностей.
Студенты, которые успешно пройдут полный курс, получат диплом или сертификат. Самых активных и талантливых выпускников Akfa обеспечит работой в представительствах компании на территории Республики Узбекистан.
Таким образом, учебный центр AkfaPro решит сразу несколько задач: подготовит для себя специалистов высокой квалификации, создаст новые рабочие места для населения и усилит свою активность в регионах.
Учебный центр предоставляет на бесплатной и платной основе как долгосрочные программы на полгода и год, так и краткосрочные — от 1 до 3 месяцев.
Уже сейчас в каждом регионе страны представители AkfaPro ждут своих кандидатов для прохождения конкурса.
Всем желающим пройти обучение нужно подать заявку на конкурс по программе «Региональный менеджмент».
1. Заполнить анкету и отправить ее на адрес электронной почты info@nextstep.uz.
2. Написать эссе о своих планах по развитию маркетинга и экономики.
3. Все, кто успешно пройдет 1 и 2 этапы, будут приглашены на тестирование и собеседование.
Самые сильные, успешно прошедшие вступительные экзамены кандидаты приступят к обучению в сентябре 2017 года.
Учредители учебного центра AkfaPro уверены, что основанная на потребностях действующего производства подготовка кадров и международный подход помогут молодым специалистам стать настоящими лидерами в своей сфере.
Более подробную информацию можно получить по телефону (+99871) 203−70−07 или на официальном сайте компании nextstep.uz. Также можно обратиться к дилерам компании Akfa.
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