Akfa открывает новые возможности для молодых специалистов

В учебном центре AkfaPro будут готовить квалифицированные кадры по бизнес-менеджменту и техническим специальностям.

Компания Akfa открыла двери негосударственного образовательного учреждения — AkfaPro.

Цели учебного центра — отобрать по конкурсу наиболее сильных мотивированных молодых специалистов, повысить их квалификацию и обеспечить работой.

Как проходит обучение?

Обучение в учебном центре AkfaPro — это эффективно.

Квалифицированные преподаватели с индивидуальным подходом к каждому слушателю помогут изучить такие дисциплины, как введение в системный анализ, экономика, психология управления, теория принятия решений, маркетинг, логистика, английский язык и др.

Зарубежные специалисты с большим практическим опытом проведут мастер-классы по менеджменту и способам их решения управленческих задач.

Кроме глубоких теоретических знаний, слушатели получат практические навыки на заводах компании Akfa, Artel, Imzo, Akfa Food Line, Akfa Med Line.

В ходе обучения в Ташкенте студентам предоставляется общежитие и стипендия. В школе так же обеспечивается питание.

Кто может пройти обучение?

Обучение в AkfaPro может пройти молодой специалист с высшим образованием, обладающий базовыми знаниями в маркетинге, бухгалтерском учете, предпринимательской деятельности и других смежных дисциплинах. Закрепить профессиональные навыки можно по направлению бизнес-менеджмент и по ряду технических специальностей.

Студенты, которые успешно пройдут полный курс, получат диплом или сертификат. Самых активных и талантливых выпускников Akfa обеспечит работой в представительствах компании на территории Республики Узбекистан.

Таким образом, учебный центр AkfaPro решит сразу несколько задач: подготовит для себя специалистов высокой квалификации, создаст новые рабочие места для населения и усилит свою активность в регионах.

Когда приступать к обучению?

Учебный центр предоставляет на бесплатной и платной основе как долгосрочные программы на полгода и год, так и краткосрочные — от 1 до 3 месяцев.

Уже сейчас в каждом регионе страны представители AkfaPro ждут своих кандидатов для прохождения конкурса.

Всем желающим пройти обучение нужно подать заявку на конкурс по программе «Региональный менеджмент».

Что нужно для этого сделать?

1. Заполнить анкету и отправить ее на адрес электронной почты info@nextstep.uz.

2. Написать эссе о своих планах по развитию маркетинга и экономики.

3. Все, кто успешно пройдет 1 и 2 этапы, будут приглашены на тестирование и собеседование.

Самые сильные, успешно прошедшие вступительные экзамены кандидаты приступят к обучению в сентябре 2017 года.

Учредители учебного центра AkfaPro уверены, что основанная на потребностях действующего производства подготовка кадров и международный подход помогут молодым специалистам стать настоящими лидерами в своей сфере.

Более подробную информацию можно получить по телефону (+99871) 203−70−07 или на официальном сайте компании nextstep.uz. Также можно обратиться к дилерам компании Akfa.

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