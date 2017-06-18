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Фото: Телеканал «Узбекистан»

Маршруты автобусов изменены из-за строительства путепровода на ТМКАД

Въезд на ул. Фаргона йули с Ташкентской малой кольцевой закрыт в связи со строительством путепровода.

Сегодня, 15:11   Общество  

В связи со строительством путепровода въезд на ул. Фаргона йули с Ташкентской малой кольцевой автодороги временно закрыт для движения транспорта.

Как сообщила на своей странице в Facebook компания «Тошшахартрансхизмат», в период с 18 июня по 10 июля изменены трассы движения автобусных маршрутов №№ 12, 26, 37, 68, 81, 93 и 127.

Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Сарыкульской, Мехржон и Кушкуприк.

Текст: «Газета.uz»      0

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