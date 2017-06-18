Маршруты автобусов изменены из-за строительства путепровода на ТМКАД

Фото: Телеканал «Узбекистан»
В связи со строительством путепровода въезд на ул. Фаргона йули с Ташкентской малой кольцевой автодороги временно закрыт для движения транспорта.
Как сообщила на своей странице в Facebook компания «Тошшахартрансхизмат», в период с 18 июня по 10 июля изменены трассы движения автобусных маршрутов №№ 12, 26, 37, 68, 81, 93 и 127.
Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Сарыкульской, Мехржон и Кушкуприк.
16 июня 21:01
16 июня 20:57
16 июня 18:38
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