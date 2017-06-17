Госдолю в коммерческих банках увеличат на полмиллиарда долларов

Госдоля в уставных капиталах коммерческих банков в 2017 году будет увеличена на $500 млн.

Государственная доля в уставных капиталах коммерческих банков Узбекистана в 2017 году будет увеличена на сумму в эквиваленте 500 млн долларов США за счет средств Фонда реконструкции и развития (ФРРУ). Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 16 июня, которое направлено на «поддержание уровня капитализации коммерческих банков, повышение финансовой устойчивости банковской системы и расширение их участия в финансировании инвестиционных проектов и предпринимательства».

Постановлением определено, что средства, направляемые в счет формирования и увеличения доли ФРРУ, должны использоваться приоритетно на финансирование или софинансирование утвержденных адресных программ социально-экономического развития регионов страны в 2017—2018 годах и финансовой поддержки субъектов предпринимательства.

Центральному банку поручено внедрить механизм, предусматривающий в случаях возникновения острого дефицита ликвидности предоставление коммерческим банкам кредитов без обеспечения на срок до трех месяцев. Данные кредиты должны выделяться исключительно для поддержания ликвидности банков в целях обеспечения бесперебойности платежей, не допуская использования этих ресурсов на выдачу кредитов.

Центробанку также предоставлено право вводить режим опеки над коммерческим банком, не обеспечившим бесперебойное осуществление платежей клиентов после получения от ЦБ кредитов без обеспечения.