Президент посетил строящийся в Учтепинском районе столицы технопарк

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом технопарка, создаваемого на базе бывшего завода «Сигнал» в Учтепинском районе Ташкента, сообщило УзА.

На территории площадью 5,1 га сейчас ведутся строительно-ремонтные работы. Здания, сооружения и коммуникационные сети здесь уже есть, установка и задействование производственного оборудования назначены на первый квартал 2018 года.

На малых предприятиях, которые намечено открыть в этой зоне, будут производиться пластмассовые изделия, энергосберегающие лампы, трансформаторные подстанции, швейная и трикотажная продукция, современная мебель и другие товары. На 17 предприятиях будет создано более 400 рабочих мест.

Президенту была представлена информация об инвестиционных проектах по развитию в Учтепинском районе сферы промышленности и услуг на текущий год — направления деятельности предприятий, виды услуг, создаваемые рабочие места, объемы выделяемых средств и ассортимент продукции.

Глава государства дал поручения должностным лицам по совершенствованию новых проектов и увеличению рабочих мест.