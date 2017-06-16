Smartum: «Мы растим маленьких гениев»

Современная теория развития утверждает, что гениями не рождаются, а становятся. Smartum готов ее доказать. Это первый в Узбекистане центр развития интеллекта, где преподается ментальная арифметика, мегаскорочтение, мегапамять, мегакреатив, мегаобучение.

Уникальный центр для всех детей

Центр развития интеллекта Smartum был открыт Нигорой — молодой и успешной женщиной, а главное — заботливой мамой, которая решила внести вклад в развитие детского образования в Узбекистане. Ей захотелось создать уникальное учебное заведение, где каждый ребенок сможет не просто научиться быстро и правильно считать, но разовьет свои интеллектуальные особенности. Задумка удалась.

Сегодня в Ташкенте работает уже 8 филиалов центра. В планах открытие еще нескольких офисов. Действующие филиалы отличаются удобным местоположением: в Мирабадском, Юнусабадском, Яшнабадском, Чиланзарском, Мирзо-Улугбекском районах, в Новом Сергели и Куйлюке.

Сейчас успешно функционируют группы по мегаскорочтению, на стадии запуск групп следующих дисциплин.

Мегаскорочтение позволяет:

в десятки раз быстрее и качественнее читать и запоминать информацию при использовании особых способов чтения;

чтения; за 30 минут проработать нужную книгу;

запомнить увиденную информацию с первого раза;

мгновенно доставать из памяти необходимую информацию по любому предмету;

за 20 минут подготовить доклад и презентацию по любому предмету;

легко подготовиться к любому экзамену;

в 3 раза быстрее делать уроки;

легко сдавать экзамены и любые тесты.

Особенности обучения:

80% — игра;

20% — чтение;

Тестирование, игровое обучение, мозговой штурм, лабиринты, цифровые мозаики;

Каждый работает в своем темпе;

Индивидуальный подход;

Нацеленность на результат и закрепление достигнутого.

Ключевые пункты тренинга:

курс рассчитан на 3 месяца;

Количество занятий: 12 по 2 часа;

14 методов мегаскорочтения;

Более 40 развивающих игр и упражнений;

Короткие домашние задания (полчаса в день);

10 промежуточных тестирований.

Мегаскорочтение — это первый этап в годовой программе обучения детей под названием «Продуктивное мышление», который включает в себя 4 подкурса :

Мегаскорочтение,

Мегапамять,

Мегакреатив,

Мегаобучение.

Автор методик — эксперт по фитнесу мозга Андрей Сподин. Эту методику просто обожают дети уже в 60 странах мира.

Помимо мегаскорочтения в центре развития интеллекта преподают полюбившуюся детям ментальную арифметику.

Что предлагает Smartum?

Современный формат выполнения заданий

Для выполнения домашних заданий и повторения пройденного материала Smartum разработал уникальную платформу, работающую на ОС iOS и Android. Ребенок будет с удовольствием выполнять задания на планшете или смартфоне.

Каждому учащемуся выдается комплект необходимых учебников, а также предоставляется доступ к международной онлайн-платформе, и вместе с этим — доступ к международным чемпионатам.

Smartum предлагает:

онлайн-кабинет для тренировок с 3D-анимацией на 10 языках со специальным алгоритмом выдачи заданий;

почувствовать результат после первого урока;

рейтинг учеников по филиалу, стране, миру;

игровая форма обучения, которая не дает скучать и помогает не потерять интерес к обучению;

программа делится по возрасту детей;

приложение для тренировок в iOS и Android;

международные онлайн-олимпиады.

Студентам постарше интересно заниматься в режимах Turbo (цифры появляются в разных частях экрана) и Double Power (можно решать два примера одновременно).

Когда можно приступать?

Записаться в центр развития интеллекта могут все желающие в возрасте от 4 до 99 лет. Группы формируются по возрастам. Длительность обучения составляет минимум 1,5 года. Узнать все подробности о процессе обучения и стоимости можно в офисах по адресам или телефонам, представленным ниже.

Адреса:

Центр №1

Адрес: Бизнес-центр Grand Trade

Ориентир: магазин «Жемчуг», м. Космонавтов, м. Ойбек

Телефон: (+99893) 544−11−17.

Центр №2

Адрес: Новый Сергели-2

Телефон: (+99893) 569−11−16

Центр №3

Адрес: Юнусабадский район, бизнес-центр Tashkent plaza

Телефон: (+99871) 252−04−04

Центр №4

Адрес: Юнусабад-13, д.5

Ориентир: Ахмад Дониш, «Петушок»

Телефон: (+99893) 579−11−16

Центр №5

Адрес: Куйлюк-5

Ориентир: супермаркет «Семья»

Телефон: (+99894) 412−11−16

Центр №6

Адрес: массив Авиасозлар, 4

Ориентир: бывший кинотеатр Лисунова

Телефон: (+99893) 556−11−16

Центр №7

Адрес: Чиланзар-2, д. 25

Ориентир: школа №103, бульвар им. Гагарина

Телефон: (+99894) 696−11−16

Центр №8

Адрес: ул. Буюк Ипак Йули, д. 139

Ориентир: напротив ресторана Salom

Телефон: (+99894) 686−11−16

Сайт: smartum.uz

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Instagram: @smartum.uz



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