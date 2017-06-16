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Smartum: «Мы растим маленьких гениев»

Центр развития интеллекта Smartum — новый формат образовательного учреждения для развития интеллектуальных способностей детей.

Сегодня, 09:00   Общество     на правах рекламы

Современная теория развития утверждает, что гениями не рождаются, а становятся. Smartum готов ее доказать. Это первый в Узбекистане центр развития интеллекта, где преподается ментальная арифметика, мегаскорочтение, мегапамять, мегакреатив, мегаобучение.

Уникальный центр для всех детей

Центр развития интеллекта Smartum был открыт Нигорой — молодой и успешной женщиной, а главное — заботливой мамой, которая решила внести вклад в развитие детского образования в Узбекистане. Ей захотелось создать уникальное учебное заведение, где каждый ребенок сможет не просто научиться быстро и правильно считать, но разовьет свои интеллектуальные особенности. Задумка удалась.

Сегодня в Ташкенте работает уже 8 филиалов центра. В планах открытие еще нескольких офисов. Действующие филиалы отличаются удобным местоположением: в Мирабадском, Юнусабадском, Яшнабадском, Чиланзарском, Мирзо-Улугбекском районах, в Новом Сергели и Куйлюке.

Сейчас успешно функционируют группы по мегаскорочтению, на стадии запуск групп следующих дисциплин.

Мегаскорочтение позволяет:

  • в десятки раз быстрее и качественнее читать и запоминать информацию при использовании особых способов чтения;
  • за 30 минут проработать нужную книгу;
  • запомнить увиденную информацию с первого раза;
  • мгновенно доставать из памяти необходимую информацию по любому предмету;
  • за 20 минут подготовить доклад и презентацию по любому предмету;
  • легко подготовиться к любому экзамену;
  • в 3 раза быстрее делать уроки;
  • легко сдавать экзамены и любые тесты.

Особенности обучения:

  • 80% — игра;
  • 20% — чтение;
  • Тестирование, игровое обучение, мозговой штурм, лабиринты, цифровые мозаики;
  • Каждый работает в своем темпе;
  • Индивидуальный подход;
  • Нацеленность на результат и закрепление достигнутого.

Ключевые пункты тренинга:

  • курс рассчитан на 3 месяца;
  • Количество занятий: 12 по 2 часа;
  • 14 методов мегаскорочтения;
  • Более 40 развивающих игр и упражнений;
  • Короткие домашние задания (полчаса в день);
  • 10 промежуточных тестирований.

Мегаскорочтение — это первый этап в годовой программе обучения детей под названием «Продуктивное мышление», который включает в себя 4 подкурса :

  • Мегаскорочтение,
  • Мегапамять,
  • Мегакреатив,
  • Мегаобучение.

Автор методик — эксперт по фитнесу мозга Андрей Сподин. Эту методику просто обожают дети уже в 60 странах мира.

Помимо мегаскорочтения в центре развития интеллекта преподают полюбившуюся детям ментальную арифметику.

Что предлагает Smartum?

Современный формат выполнения заданий

Для выполнения домашних заданий и повторения пройденного материала Smartum разработал уникальную платформу, работающую на ОС iOS и Android. Ребенок будет с удовольствием выполнять задания на планшете или смартфоне.

Каждому учащемуся выдается комплект необходимых учебников, а также предоставляется доступ к международной онлайн-платформе, и вместе с этим — доступ к международным чемпионатам.

Smartum предлагает:

  • онлайн-кабинет для тренировок с 3D-анимацией на 10 языках со специальным алгоритмом выдачи заданий;
  • почувствовать результат после первого урока;
  • рейтинг учеников по филиалу, стране, миру;
  • игровая форма обучения, которая не дает скучать и помогает не потерять интерес к обучению;
  • программа делится по возрасту детей;
  • приложение для тренировок в iOS и Android;
  • международные онлайн-олимпиады.

Студентам постарше интересно заниматься в режимах Turbo (цифры появляются в разных частях экрана) и Double Power (можно решать два примера одновременно).

Когда можно приступать?

Записаться в центр развития интеллекта могут все желающие в возрасте от 4 до 99 лет. Группы формируются по возрастам. Длительность обучения составляет минимум 1,5 года. Узнать все подробности о процессе обучения и стоимости можно в офисах по адресам или телефонам, представленным ниже.

Адреса:

Центр №1

Адрес: Бизнес-центр Grand Trade
Ориентир: магазин «Жемчуг», м. Космонавтов, м. Ойбек
Телефон: (+99893) 544−11−17.

Центр №2

Адрес: Новый Сергели-2
Телефон: (+99893) 569−11−16

Центр №3

Адрес: Юнусабадский район, бизнес-центр Tashkent plaza
Телефон: (+99871) 252−04−04

Центр №4

Адрес: Юнусабад-13, д.5
Ориентир: Ахмад Дониш, «Петушок»
Телефон: (+99893) 579−11−16

Центр №5

Адрес: Куйлюк-5
Ориентир: супермаркет «Семья»
Телефон: (+99894) 412−11−16

Центр №6

Адрес: массив Авиасозлар, 4
Ориентир: бывший кинотеатр Лисунова
Телефон: (+99893) 556−11−16

Центр №7

Адрес: Чиланзар-2, д. 25
Ориентир: школа №103, бульвар им. Гагарина
Телефон: (+99894) 696−11−16

Центр №8

Адрес: ул. Буюк Ипак Йули, д. 139
Ориентир: напротив ресторана Salom
Телефон: (+99894) 686−11−16

Сайт: smartum.uz
Facebook: fb.com/smartumuz
Instagram: @smartum.uz

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