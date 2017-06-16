Smartum: «Мы растим маленьких гениев»

Современная теория развития утверждает, что гениями не рождаются, а становятся. Smartum готов ее доказать. Это первый в Узбекистане центр развития интеллекта, где преподается ментальная арифметика, мегаскорочтение, мегапамять, мегакреатив, мегаобучение.
Центр развития интеллекта Smartum был открыт Нигорой — молодой и успешной женщиной, а главное — заботливой мамой, которая решила внести вклад в развитие детского образования в Узбекистане. Ей захотелось создать уникальное учебное заведение, где каждый ребенок сможет не просто научиться быстро и правильно считать, но разовьет свои интеллектуальные особенности. Задумка удалась.
Сегодня в Ташкенте работает уже 8 филиалов центра. В планах открытие еще нескольких офисов. Действующие филиалы отличаются удобным местоположением: в Мирабадском, Юнусабадском, Яшнабадском, Чиланзарском, Мирзо-Улугбекском районах, в Новом Сергели и Куйлюке.
Сейчас успешно функционируют группы по мегаскорочтению, на стадии запуск групп следующих дисциплин.
Мегаскорочтение позволяет:
Мегаскорочтение — это первый этап в годовой программе обучения детей под названием «Продуктивное мышление», который включает в себя 4 подкурса :
Автор методик — эксперт по фитнесу мозга Андрей Сподин. Эту методику просто обожают дети уже в 60 странах мира.
Помимо мегаскорочтения в центре развития интеллекта преподают полюбившуюся детям ментальную арифметику.
Современный формат выполнения заданий
Для выполнения домашних заданий и повторения пройденного материала Smartum разработал уникальную платформу, работающую на ОС iOS и Android. Ребенок будет с удовольствием выполнять задания на планшете или смартфоне.
Каждому учащемуся выдается комплект необходимых учебников, а также предоставляется доступ к международной онлайн-платформе, и вместе с этим — доступ к международным чемпионатам.
Smartum предлагает:
Студентам постарше интересно заниматься в режимах Turbo (цифры появляются в разных частях экрана) и Double Power (можно решать два примера одновременно).
Записаться в центр развития интеллекта могут все желающие в возрасте от 4 до 99 лет. Группы формируются по возрастам. Длительность обучения составляет минимум 1,5 года. Узнать все подробности о процессе обучения и стоимости можно в офисах по адресам или телефонам, представленным ниже.
Адреса:
Центр №1
Адрес: Бизнес-центр Grand Trade
Ориентир: магазин «Жемчуг», м. Космонавтов, м. Ойбек
Телефон: (+99893) 544−11−17.
Центр №2
Адрес: Новый Сергели-2
Телефон: (+99893) 569−11−16
Центр №3
Адрес: Юнусабадский район, бизнес-центр Tashkent plaza
Телефон: (+99871) 252−04−04
Центр №4
Адрес: Юнусабад-13, д.5
Ориентир: Ахмад Дониш, «Петушок»
Телефон: (+99893) 579−11−16
Центр №5
Адрес: Куйлюк-5
Ориентир: супермаркет «Семья»
Телефон: (+99894) 412−11−16
Центр №6
Адрес: массив Авиасозлар, 4
Ориентир: бывший кинотеатр Лисунова
Телефон: (+99893) 556−11−16
Центр №7
Адрес: Чиланзар-2, д. 25
Ориентир: школа №103, бульвар им. Гагарина
Телефон: (+99894) 696−11−16
Центр №8
Адрес: ул. Буюк Ипак Йули, д. 139
Ориентир: напротив ресторана Salom
Телефон: (+99894) 686−11−16
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