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Фото: «Газета.uz»

В выходные дни температура поднимется до +42 градусов

Температура воздуха в выходные дни поднимется выше +40 градусов в ряде регионов Узбекистана.

Сегодня, 16:23   Общество  

В ближайшие выходные в Узбекистане ожидается сильная жара, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным Узгидромета, повышение температуры до +42 градусов Цельсия ожидается в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в субботу, 17 июня. В Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях, а также регионах Ферганской долины — +35…+40 градусов. В Каракалпакстане и Хорезмской области — +33…+38 градусов.

В горных районах республики — переменная облачность, 16 и 19 июня без осадков, 17−18 июня в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7−12 м/с, 17 июня местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью составит +9…+14, днем 16−17 июня — +23…+28, 18−19 июня — +18…+23 градуса тепла.

Как отмечают в МЧС, усиление ветра может привести к обрушению деревьев, разрыву линий электропередач, срыву плохо закрепленных конструкций. Министерство просит жителей соблюдать меры предосторожности.

Текст: «Газета.uz»      1 736
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