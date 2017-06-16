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Фото: lukoil-overseas.uz

Первая очередь газоперерабатывающего завода на Кандыме будет сдана в декабре

Сдача первой очереди Кандымского газоперерабатывающего завода состоится уже в декабре.

Сегодня, 10:46   Экономика  

Строительство первой очереди газоперерабатывающего завода (ГПЗ) Кандымской группы месторождений в Узбекистане завершится в декабре. Об этом в ходе заседания Международного пресс-клуба в среду сообщил директор компании «Нефтегазинвест», входящей в структуру холдинга «Узбекнефтегаз», Баходыр Сиддиков.

«По данному проекту вместе с российским партнером (компанией „ЛУКОЙЛ“ — прим. ред.) принято решение ускорить реализацию проекта. Первый этап, который первоначально был запланирован на июнь 2018 года, завершится в декабре 2017 года», — сообщил руководитель компании.

По его словам, сейчас на объект поставлено 93% оборудования, предусмотренного проектом. В строительстве ГПЗ занято порядка 8000 человек, более 90% которых — местные специалисты.

В феврале 2015 года «ЛУКОЙЛ» и консорциум подрядчиков во главе с Hyundai Engineering из Южной Кореи подписали контракт на поставку оборудования и строительство Кандымского ГПЗ стоимостью 2,66 млрд долларов.

Строительство комплекса производительностью 8,1 млрд кубометров газа началось в апреле 2016 года. Первый этап проекта также предусматривает обустройство 77 проектных скважин, строительство 6 кустовых площадок, 2 сборных пунктов, трубопровода экспортного газа, вахтового городка и объектов внешней инфраструктуры. Общий объем инвестиций в этот проект на первой фазе оцениваются в 3,3 млрд долларов.

Текст: «Газета.uz»      923
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