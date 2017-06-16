«Сочная долина» показала вкус лета в картонной упаковке

«Много фруктов, много сока, и все это „парит“ высоко над головой», — так можно описать новую мегаинсталляцию от ТМ «Сочная долина», украсившую атриум торгово-развлекательного центра Samarqand Darvoza в Ташкенте.

Наверное, именно так выглядит счастье — по-летнему ярко и «сочно». Корзины с фруктами, «левитирующие» разноцветные упаковки любимых напитков, покрытая газоном мегапачка сока — креативщики компании InterSok создали сказочный оазис, который так и манит отдохнуть.

Размеры и составляющие этой композиции поражают. Между вторым и пятым этажами ТРЦ Samarqand Darvoza как бы парят в воздухе 12 макетов упаковок соков и нектаров «Сочная долина». Высота каждой пачки — два метра. Дизайн коробок иллюстрирует многообразие вкусов, представленных торговой маркой. Здесь и крутобокие яблоки, и похожие на маленькое солнце апельсины, и вишня, и ягоды.

Дополняют инсталляцию 12 корзин с фруктами — символ экологичности продукции компании InterSok. Соки и нектары производятся исключительно из натуральных плодов, без консервантов и красителей. Фруктовый сок загущается (так его удобнее хранить), а потом во время производства в него просто добавляют необходимое количество очищенной воды. Благодаря современной асептической упаковке напитки долгое время сохраняют полезные свойства и витамины, даря вкус лета круглый год.

А что нужно делать летом? Конечно, отдыхать, радоваться жизни и фотографироваться. Поэтому добро пожаловать в центральную часть композиции — к огромному макету «сочной» упаковки, покрытому ярко-зеленым газоном (еще одно напоминание о стопроцентной натуральности соков и нектаров «Сочная долина»).

Шестиметровая пачка украшена хэштегом #лучшийсок. Сделано это не случайно: торговая марка запустила конкурс на лучшее «сочное» селфи. Нужно сфотографироваться на фоне «вкусной» инсталляции, выложить снимки на страничке ТМ «Сочная долина» в Facebook и поставить хэштеги #лучшийсок, #сочнаядолина. Конкурс продлится до 28 июня, а победителей ждут призы. Поэтому можно не терять времени даром, взять с собой друзей, фотоаппараты, смартфоны — и отправиться на фотосессию в Samarqand Darvoza. «Сочная» полянка будет размещена здесь до конца августа.

Кстати, о друзьях. Открытие инсталляции в столичном торгово-развлекательном центре состоялось 9 июня, в Международный день друзей. Символично, учитывая, что для торговой марки «Сочная долина» каждый потребитель — прежде всего друг. Которого хочется порадовать, угостить вкусным, пригласить в дом (недаром для детей два раза в неделю организуются экскурсии на завод InterSok). Так формируются отношения, которые иначе как теплыми не назовешь.

«Фруктовая» композиция в Samarqand Darvoza — одна из жемчужин в «сочном» ожерелье, которое скоро украсит всю страну. Старт масштабной акции дан в Андижане. Здесь накануне праздника Навруз в ТРЦ O’zbegim разместили монументальную «парящую» инсталляцию. В начале июня эстафету принял Ургенч, где установлен самый большой в стране макет упаковки соков и нектаров «Сочная долина». 16-метровая мегапачка смонтирована на крыше ТРЦ Darital и является наиболее высокой конструкцией в городе.

Впрочем, чтобы все это увидеть, не обязательно ехать в Ташкент, Ургенч или Андижан. Достаточно немного подождать, и скоро «сочные» чудеса придут ко всем сами. Компания InterSok обещает, что во всех областях Узбекистана (а, возможно, и в каждом крупном городе) появится нечто неповторимое, связанное с торговой маркой «Сочная долина». Это новая традиция, которой следует производитель соков и нектаров: в каждом регионе создавать что-то оригинальное, то, чего раньше никто не делал.

Впереди — еще много интересного.

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