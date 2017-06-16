Опрос: 57% узбекистанцев считают, что в обществе есть коррупция

Специалисты Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» в рамках Государственной программы по противодействию коррупции на 2017−2018 годы изучили отношение граждан Узбекистана к этому явлению.

Свыше половины участников опроса или 56,8% уверены, что в обществе есть коррупция. Чаще других об этом говорили жители Каракалпакстана, Ташкентской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областей. Причем таких было больше среди горожан, чем сельчан, а также среди предпринимателей, сотрудников иностранных организаций и фирм, представителей негосударственных некоммерческих организаций, учащихся колледжей, лицеев и студентов вузов.

76,3% опрошенных считают, что коррупция и связанные с ней правонарушения имеют место лишь в отдельных сферах общественной жизни. Как показало исследование, коррупционные правонарушения чаще всего встречаются в сфере здравоохранения (37,6%) и образования (31,4%).

Каждый четвертый респондент отметил коррумпированность отдельных сотрудников правоохранительных органов. Также отмечены службы занятости, социального обеспечения, коммунального обслуживания, банки, налоговые и таможенные органы, хокимияты и другие структуры.

Исследователи попытались определить природу коррупции. О том, что это сугубо правовая проблема, заявили 64,4% рес­пондентов, экономическая — 51%, социальная — 46,3%, нравственно-этическая — 45,8%, культурологическая — 5,4%, ценностная — 5,3%.

По мнению опрошенных, причинами распространения злоупотреблений в разных органах является пассивность граждан­ского общества, отсутствие общественного контроля, низкий уровень правосознания, а также правовой культуры как среди должностных лиц, так и среди простых граждан.

Респонденты выразили мнение, что людей меняет широкий круг полномочий, возможность влиять на принятие решений, от которых зависят другие. Многие участники исследования считают, что вполне склонны к использованию своего положения в корыстных целях должностные лица, не получающие достойную заработную плату и испытывающие материальные за­труднения.

С принятием мер по укреплению нормативно-правовой базы по борьбе с корруп­цией за последнее время на 8% снизилось число граждан, указавших в качестве причины несовершенство законодательной базы (10,4%). В ряду предпосылок также названы неуважение к закону и закрытость отдельных местных органов управления.

Абсолютное большинство узбекистанцев — 91,8% положительно оценивает меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений. Более половины считают антикорруп­ционную работу в стране «достаточно успешной».

Как показал мониторинг общественного мнения, за по­следний год возросло число граждан (на ­9,3%), положительно оценивающих динамику борьбы с коррупцией. Многие связывают это с введением института народных приемных Президента. Сегодня 65,8% граждан убеждены, что наказание и привлечение к ответственности коррупционеров неотвратимы.

В ходе исследования был определен Индекс эффективности противодействия коррупции, который оценен специалистами как достаточно высокий — 0,65. Самыми действенными граждане считают меры по привлечению к уголовной ответственности, повышению уровня правовой грамотности граждан и освещению в СМИ мероприятий по противодействию коррупции. Многие из опрошенных также высказали мнение о необходимости мер экономического воздействия, повышения заработной платы, установки камер наблюдения в кабинетах чиновников, учебных аудиториях, лечебных учреждениях.

41,3% узбе­кистанцев считают, что государство, его правоохранительная система, органы управления и контроля ­могут эффективно противодействовать и бороться с коррупцией только в тесном сотрудничестве и при активной поддержке гражданских институтов. Более половины опрошенных оценили уровень взаимодействия государства с обществом как высокий. Остальная часть назвала его средним либо низким.

«Известны ли вам конкретные случаи коррупции, которые имели место в жизни членов вашей семьи или ваших близких?» На этот вопрос большинство респондентов ответило отрицательно (см. диаграмму ниже). Среди респондентов, утвердительно ответивших на этот вопрос, горожан оказалось несколько больше, чем сельских жителей. Большинство случаев связано с вымогательством взятки со стороны должностных лиц, 8,4% респондентов ответили, что их родственник или знакомый сам предлагал взятку, 6,8% — предлагали взятку, 3,4% — чьи близкие сами вымогали взятку. Отмечается, что зачастую люди несут мзду из-за низкого уровня правовой грамотности и незнания своих прав.

Некоторые респонденты объясняют такое положение общепринятыми правилами. Причем в большинстве своем городские жители характеризовали взятку как акт благодарности. Большинство респондентов, чей родственник или друг, используя служебное положение, получил взятку, такое поведение объясняют устоями в своей организации, мол, так у них принято.

Согласно результатам опроса, наиболее часто вымогательству подвергались предприниматели и фермеры. Сегодня же респонденты говорят о значительном снижении подобного давления на собственников благодаря работе народных приемных, Единого портала интерактивных государственных услуг, электронных приемных государственных организаций и хокимиятов.

В центре не смогли ответить на запрос «Газеты.uz» о количестве опрошенных и периоде проведения опроса.

