Назначен первый зампредседателя Госкомконкуренции

Фото: csm.gov.uz
Рустам Аминов назначен первым заместителем председателя Государственного комитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба комитета со ссылкой на постановление Президента Узбекистана от 12 июня.
Ранее — с ноября 2014 года — Рустам Аминов занимал пост заместителя председателя Госкомконкуренции.
Рустам Аминов (1978 года рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности международные экономические отношения. С 2004 по 2013 год работал в системе Госкомимущества.
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