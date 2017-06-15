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Фото: csm.gov.uz

Назначен первый зампредседателя Госкомконкуренции

Первым заместителем председателя Госкомконкуренции назначен Рустам Аминов.

Сегодня, 17:59   Политика  

Рустам Аминов назначен первым заместителем председателя Государственного комитета Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба комитета со ссылкой на постановление Президента Узбекистана от 12 июня.

Ранее — с ноября 2014 года — Рустам Аминов занимал пост заместителя председателя Госкомконкуренции.

Рустам Аминов (1978 года рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности международные экономические отношения. С 2004 по 2013 год работал в системе Госкомимущества.

Текст: «Газета.uz»      1 253
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