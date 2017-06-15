Самвел Бабаян продолжит руководить сборной по футболу

Федерация футбола решила не отстранять от работы главного тренера сборной страны. В сентябре ожидаются изменения в руководстве федерации.

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян не будет отстранен от работы и продолжит работу с национальной командой, сообщается на сайте Федерации футбола (ФФУ).

После выездного поражения от команды Ирана (2:0) в рамках восьмого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018 в социальных сетях и СМИ появились призывы отстранить от должности наставника сборной. ФФУ выступила с официальным заявлением по этому поводу.

«ФФУ осведомлена о сложившейся ситуации среди любителей футбола и в СМИ после выступлений Узбекистана на отборочном турнире к ЧМ и понимает дискуссии и споры по поводу судьбы национальной сборной. ФФУ с уважением относится к тому факту, что каждый любитель футбола имеет право на свое мнение и может свободно выражать его», — говорится в заявлении.

«С уважением относясь к тревожным мыслям вокруг выступлений национальной сборной на отборочном турнире к ЧМ и членов тренерского штаба, ФФУ предоставит возможность тренерском штабу во главе с Самвелом Бабаяном до конца завершить работу. Самвел Бабаян будет готовить национальную команду к выездному матчу против Китая 31 августа и домашней игры в Ташкенте против Южной Кореи 5 сентября», — отмечает ФФУ.

Федерация также сообщила, что в сентябре проведет конференцию, где будут рассмотрены организационные вопросы, включая выборы президента и руководящего состава федерации, пересмотр структуры и кадровой политики, создание программы по реформированию узбекского футбола и другие вопросы.