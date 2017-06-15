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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Руководство «Узбекнефтегаза» — о том, как будет решаться проблема нехватки газа

В регионах, где отсутствует газоснабжение, будет создана инфраструктура по доставке баллонов со сжиженным газом.

Сегодня, 15:59   Экономика  

Для разрешения ситуации с отсутствием газоснабжения в регионах Узбекистана разработана правительственная программа, которой предусмотрено создание инфраструктуры для обеспечения потребителей баллонами со сжиженным газом. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте в среду сообщил первый заместитель председателя компании «Узтрансгаз» (входит в состав «Узбекнефтегаза») Баходир Эшмуратов.

Баходир Эшмуратов.

«Во многих странах, включая развитые, успешно действует система доставки сжиженного газа в отдаленные и труднодоступные места. Районы в Узбекистане, где отсутствует газоснабжение, сейчас переводятся на систему обеспечения сжиженным газом. На сегодняшний день сжиженный газ получают 2 миллиона потребителей», — отметил Баходир Эшмуратов.

По его словам, задача заключается в создании системы гарантированного обеспечения населения сжиженным газом.

Не секрет, что действующая система далека от эффективной — потребителям во многих регионах приходится самостоятельно возить баллоны на заправку и нередко ожидать своей очереди неделями.

Председатель Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов отметил, что обеспечение населения газом является одной из приоритетных задач. Распоряжение об этом дал и Президент страны.

«Мы работаем над тем, чтобы увеличить мощности двух подземных хранилищ — Ходжаабадского и Газлийского. Если сейчас в Газли закачано 3 миллиарда кубометров газа, то эту цифру планируется увеличить до 10 миллиардов. Это значит, что население будет стабильно получать газ».

В то же время он признал, что газотранспортная система в регионах за четверть века была фактически «убита».

Алишер Султанов.

«За последние 25 лет газовая сфера была отпущена в свободное плавание, никто ею не владел с точки зрения проектирования. Любой желающий, любая организация самовольно подключалась к газопроводу и занималась своей деятельностью. Таким образом мы убили газотранспортную систему», — заявил Алишер Султанов.

В свое время в регионы поступал газ, но никто не осуществлял проектирование и расчеты. Установка новых ГРП (газораспределительных пунктов) ситуацию не спасает. «Идут большие потери, снижение давления, даже если газ доходит — нет давления», — сказал он.

Алишер Султанов также посетовал на расточительное отношение населения к газу, а во многих случаях и нежелание своевременно платить за поставленное топливо. «Газ — это ресурс, который добывается очень большими средствами и трудом. Почему некоторые позволяют себе не платить за него годами?» — задал вопрос глава холдинга.

Текст: «Газета.uz»      3 571

Комментарии

  • Славик К. 15 июня 2017 16:18

    Напомнило выступление Д.А. Медведева: “Денег нет, но вы держитесь!“.

    Может всё же определиться с главной задачей Национальной холдинговой компании “Узбекнефтегаз“?
    Что важнее для компании — наращивать обеспечение населения страны или увеличивать экспорт в Китай?
    Добыча последние годы падает, экспорт растёт, а “население виновато“? А в чём конкретно?
    Кто давал разрешения на “врезку“ в трубы?
    Кто не просчитал строительство новых перекачивающих станций?
    Никто не мог без газовиков такое сделать. Где контроль и учет с их стороны?
    Очень похоже на то, чтобы переложить с одной головы, на другую.


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