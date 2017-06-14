Футбол: Южная Корея и Сирия не воспользовались осечкой Узбекистана

Сборные Южной Кореи и Сирии потеряли очки в матчах восьмого тура азиатского отборочного турнира к ЧМ-2018. Узбекистан продолжает борьбу за второе место в группе.

Соперники сборной Узбекистана по футболу в группе «А» Южная Корея и Сирия не смогли воспользоваться осечкой Узбекистана в рамках восьмого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018 в России.

В понедельник команда Самвела Бабаяна уступила в гостях Ирану (2:0), что снизило шансы победы Узбекистана в гонке за второе место в группе. Однако накануне футболисты Южной Кореи потерпели поражение на выезде от Катара (3:2), в то время как Сирия сыграла вничью с Китаем (2:2).

На данный момент лидирующий в группе Иран (20 очков) уже обеспечил себе место в финальной части части ЧМ. Следом идут Южная Корея (13), Узбекистан (12), Сирия (9), Катар (7) и Китай (6).

Узбекистан в оставшихся двух матча отборочного турнира сыграет против Китая (31 августа) и Южной Кореи (5 сентября).