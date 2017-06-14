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Фото: fifa.com

Футбол: Южная Корея и Сирия не воспользовались осечкой Узбекистана

Сборные Южной Кореи и Сирии потеряли очки в матчах восьмого тура азиатского отборочного турнира к ЧМ-2018. Узбекистан продолжает борьбу за второе место в группе.

Сегодня, 11:48   Спорт  

Соперники сборной Узбекистана по футболу в группе «А» Южная Корея и Сирия не смогли воспользоваться осечкой Узбекистана в рамках восьмого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018 в России.

В понедельник команда Самвела Бабаяна уступила в гостях Ирану (2:0), что снизило шансы победы Узбекистана в гонке за второе место в группе. Однако накануне футболисты Южной Кореи потерпели поражение на выезде от Катара (3:2), в то время как Сирия сыграла вничью с Китаем (2:2).

На данный момент лидирующий в группе Иран (20 очков) уже обеспечил себе место в финальной части части ЧМ. Следом идут Южная Корея (13), Узбекистан (12), Сирия (9), Катар (7) и Китай (6).

Узбекистан в оставшихся двух матча отборочного турнира сыграет против Китая (31 августа) и Южной Кореи (5 сентября).

Текст: «Газета.uz»      1 702

Комментарии

  • Akbar Yusupov 14 июня 2017 11:56

    Поражение Узбекистана Ирану — это даже близко не осечка, а полностью закономерный результат. Так что редакция, правильно оценивайте ситуацию.


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