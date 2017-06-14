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Фото: jizzax.uz

В «Узбекэнерго» сменилось руководство

Компанию «Узбекэнерго» возглавил Улугбек Мустафоев, бывший замхокима Джизакской области.

Сегодня, 11:20   Общество  

Председателем правления компании «Узбекэнерго» назначен бывший заместитель хокима Джизакской области Улугбек Мустафоев, сообщили «Газете.uz» в администрации области.

На этом посту он сменил Фазлитдина Саломова, руководившего энергетической компанией с сентября 2016 года.

Улугбек Мустафоев работал заместителем хокима по вопросам экономического и социального развития, сферы услуг и предпринимательства также с прошлого года.
В 2010—2016 годах он был первым заместителем председателя Центрального банка Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      4 586
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