Наказание за доведение до самоубийства ужесточено

В Уголовном кодексе ужесточено наказание за доведение до самоубийства и введены санкции за склонение к самоубийству, в том числе через интернет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 июня подписал поправки в Уголовный кодекс, которыми ужесточено наказание за доведение до самоубийства и введены санкции за склонение к самоубийству.

В соответствии с изменениями, доведение до самоубийства или покушения на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица отныне наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Те же действия, совершенные в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении несовершеннолетнего или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; по предварительному сговору группой лиц; с использованием сетей телекоммуникаций, а также сети интернет, наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет.

Склонение к самоубийству, то есть возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным путем, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него, наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет.

Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; по предварительному сговору группой лиц; с использованием сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети интернет, наказываются лишением свободы от 5 до 7 лет.