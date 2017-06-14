РУ O`Z ЎЗ
14 июня, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Наказание за доведение до самоубийства ужесточено

В Уголовном кодексе ужесточено наказание за доведение до самоубийства и введены санкции за склонение к самоубийству, в том числе через интернет.

Сегодня, 11:52   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 июня подписал поправки в Уголовный кодекс, которыми ужесточено наказание за доведение до самоубийства и введены санкции за склонение к самоубийству.

В соответствии с изменениями, доведение до самоубийства или покушения на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица отныне наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Те же действия, совершенные в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного; в отношении несовершеннолетнего или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; по предварительному сговору группой лиц; с использованием сетей телекоммуникаций, а также сети интернет, наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет.

Склонение к самоубийству, то есть возбуждение у другого лица решимости совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным путем, если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него, наказывается ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет.

Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; по предварительному сговору группой лиц; с использованием сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети интернет, наказываются лишением свободы от 5 до 7 лет.

Текст: «Газета.uz»      3 263
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:48

Футбол: Южная Корея и Сирия не воспользовались осечкой Узбекистана

Сегодня, 11:30

Департаменты транспорта хокимиятов Ташкента и области ликвидируют

Сегодня, 11:20

В «Узбекэнерго» сменилось руководство

Вчера, 20:55

Президент потребовал прекратить «бюрократический произвол» в судах

Вчера, 20:53

Экопарк Ташкента временно закрыт (до 19 июня)

Вчера, 19:50

Узбекистан завоевал 48 медалей чемпионата Азии по армрестлингу

Вчера, 18:55

Высшее медресе Мир Араб﻿ организовано в Бухаре

Вчера, 18:09

Экокапсула, электрокар, телефон с самозарядкой — Узбекистан на «ЭКСПО-2017»

Популярное

Президент Узбекистана выразил соболезнования России

Шерзод Облокулов назначен прокурором Ташкента

Президент потребовал прекратить «бюрократический произвол» в судах

Хоким Самаркандской области освобожден от должности