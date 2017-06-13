Ряд улиц переименован в столице

Решением Ташкентского городского кенгаша народных депутатов от 2 июня (PDF) ряду улиц столицы присвоены новые названия.

Часть новой улицы в Юнусабадском районе, открытой в марте Президентом и пересекающей ул. Богишамол, официально названа Дурмон йули как продление одноименной улицы, вторая часть — Янгишахар, также по названию продленной улицы. 2-й тупик Ахроробод в этом же районе стал проездом Ахроробод.

Ул. Туяторлар в Учтепинском районе переименована в ул. Кукча Октепа.

2-й проезд Пахлавана Махмуда в Яшнабадском районе стал ул. Пахлавона Махмуда, 1-й проезд и 1−2-й тупики Мусаханова — проездом и 1−2-м тупиками Пахлавона Махмуда.

Ул. Бордонкул в Бектемирском районе переименована в Мажнунтол, четыре безымянные улицы на территории бывшего 23-го лесного хозяйства стали 1−4-м проездами Олтинтопган.

Ряд новых проездов в Алмазарском районе получил названия 6−7-й проезды Чукурсой и 5−8-й проезды Норазтепа.

В Сергелийском районе ул. Хамзы стала ул. Фаввора, новая улица на массиве Куйлюк-6 — ул. Нуфузли с пятью новыми проездами, ул. Шохрухия (по причине повтора) — ул. Само, два новых тупика — 1−2-м тупиками Само, 1-й тупик Сайфи Олимова — 4-м тупиком Кумарик, еще пять новых проездов — 2−6-м проездами Саватчи.

Кладбищу Фозилота в Яккасарайском районе вернули прежнее название Яккасарой.