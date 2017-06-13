РУ O`Z ЎЗ
13 июня, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: toshvil.uz

Туробжон Джураев избран и. о. хокима Самаркандской области

По представлению Президента Шавката Мирзиёева и. о. хокима Самаркандской области избран Туробжон Джураев.

Сегодня, 12:00   Политика  

13 июня состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов Самаркандской области. На ней выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщили «Газете.uz» в администрации области.

По представлению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева исполняющим обязанности хокима Самаркандской области избран Туробжон Джураев (1966 года рождения), с апреля занимавший пост хокима Бекабадского района Ташкентской области.

Прежде он работал заместителем министра финансов (2000−2004 годы), министром народного образования (2004−2008 годы), был хокимом Сурхандарьинской (2008−2011 годы) и Кашкадарьинской областей (2011−2013 годы).

Предыдущий хоким Самаркандской области Химмат Окбутаев был освобожден от должности после визита Президента в регион.

Текст: «Газета.uz»      1 498

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:23

Президент Узбекистана выразил соболезнования России

Сегодня, 11:48

Водоснабжение подключат к единой биллинговой системе

Сегодня, 11:04

Перед Минздравом поставлены новые задачи

Сегодня, 10:28

Ряд улиц переименован в столице

Сегодня, 09:53

Количество вице-премьеров сокращено

Сегодня, 00:08

Футболисты Узбекистана не смогли одолеть Иран (+видео)

Вчера, 20:15

Хоким Самаркандской области освобожден от должности

Вчера, 18:26

Сервер Джепаров: «Хочу стать героем в 34 года» (+видео)

Популярное

Хоким Самаркандской области освобожден от должности

Футбол: Превью к матчу Иран-Узбекистан

Фото: Центральный экопарк Ташкента имени Бабура открылся

Количество вице-премьеров сокращено