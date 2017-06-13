Туробжон Джураев избран и. о. хокима Самаркандской области

По представлению Президента Шавката Мирзиёева и. о. хокима Самаркандской области избран Туробжон Джураев.

13 июня состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов Самаркандской области. На ней выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщили «Газете.uz» в администрации области.

По представлению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева исполняющим обязанности хокима Самаркандской области избран Туробжон Джураев (1966 года рождения), с апреля занимавший пост хокима Бекабадского района Ташкентской области.

Прежде он работал заместителем министра финансов (2000−2004 годы), министром народного образования (2004−2008 годы), был хокимом Сурхандарьинской (2008−2011 годы) и Кашкадарьинской областей (2011−2013 годы).

Предыдущий хоким Самаркандской области Химмат Окбутаев был освобожден от должности после визита Президента в регион.