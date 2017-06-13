Туробжон Джураев избран и. о. хокима Самаркандской области

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13 июня состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов Самаркандской области. На ней выступил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщили «Газете.uz» в администрации области.
По представлению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева исполняющим обязанности хокима Самаркандской области избран Туробжон Джураев (1966 года рождения), с апреля занимавший пост хокима Бекабадского района Ташкентской области.
Прежде он работал заместителем министра финансов (2000−2004 годы), министром народного образования (2004−2008 годы), был хокимом Сурхандарьинской (2008−2011 годы) и Кашкадарьинской областей (2011−2013 годы).
Предыдущий хоким Самаркандской области Химмат Окбутаев был освобожден от должности после визита Президента в регион.
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