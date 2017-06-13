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Фото: «Газета.uz»

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Шерзод Облокулов назначен прокурором Ташкента

Шерзод Облокулов, ранее работавший прокурором Сырдарьинской области, стал прокурором Ташкента.

Сегодня, 13:20   Политика  

Шерзод Облокулов назначен прокурором Ташкента, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

До этого — с марта прошлого года — Шерзод Облокулов (1980 года рождения) занимал должность прокурора Сырдарьинской области.

В разные годы работал прокурором и старшим прокурором управления в Генеральной прокуратуре (2007−2011 годы), прокурором Хатырчинского района Навоийской области (2011−2013) и первым заместителем прокурора Джизакской области (2013−2016).

Текст: «Газета.uz»      4 952
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