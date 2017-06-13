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Фото: PressPhoto.uz / «Газета.uz»

Высшее медресе Мир Араб﻿ организовано в Бухаре

Медресе Мир Араб зарегистрировано в качестве высшего религиозного образовательного учреждения.

Сегодня, 18:55   Общество  

Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Высшее медресе Мир Араб в Бухарской области в качестве религиозного образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Минюста. И. о. ректора медресе стал служивший здесь до этого Жобир Элов.

О необходимости возрождения статуса медресе Мир Араб (построено в XVI веке) в ходе поездки в Бухарскую область в марте говорил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёева.

Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов на церемонии вручения свидетельства о регистрации отметил, что создание высшего медресе имеет важное значение в глубоком и всестороннем изучении основ ислама и обеспечении религиозной толерантности в стране.

Он также выразил надежду, что образовательное учреждение взрастит новых великих ученых и мыслителей подобно завоевавшим известность в исламском мире Имаму аль-Бухари, Имаму ат-Термизи и Бахауддину Накшбанду.

Наряду с Высшим медресе Мир Араб продолжит деятельность исламское среднее специальное училище Мир Араб.

Текст: «Газета.uz»      2 335
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