Высшее медресе Мир Араб﻿ организовано в Бухаре

Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Высшее медресе Мир Араб в Бухарской области в качестве религиозного образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Минюста. И. о. ректора медресе стал служивший здесь до этого Жобир Элов.

О необходимости возрождения статуса медресе Мир Араб (построено в XVI веке) в ходе поездки в Бухарскую область в марте говорил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёева.

Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов на церемонии вручения свидетельства о регистрации отметил, что создание высшего медресе имеет важное значение в глубоком и всестороннем изучении основ ислама и обеспечении религиозной толерантности в стране.

Он также выразил надежду, что образовательное учреждение взрастит новых великих ученых и мыслителей подобно завоевавшим известность в исламском мире Имаму аль-Бухари, Имаму ат-Термизи и Бахауддину Накшбанду.

Наряду с Высшим медресе Мир Араб продолжит деятельность исламское среднее специальное училище Мир Араб.