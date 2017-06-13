Футболисты Узбекистана не смогли одолеть Иран (+видео)

Национальная команда по футболу уступила в гостях у Ирана в рамках азиатского отборочного этапа к ЧМ-2018.

Сборная Узбекистана по футболу потерпела выездное поражение от Ирана в рамках восьмого тура азиатского отборочного турнира к чемпионату мира-2018 в России. Матч, прошедший в Тегеране 12 июня, завершился со счетом 2:0.

Гости неплохо начали матч, активно атаковали, но без опасных моментов. В то время как каждая вылазка хозяев к воротам Александра Лобанова завершалась ударом. На 23-й минуте встречи нападающий Сердар Азмун открыл счет после ошибки защитников и вратаря сборной Узбекистана — 1:0.

Во втором тайме иранцы усилили давление и смогли заработать пенальти, однако капитан Масуд Шоджаи пробил выше перекладины. Главный тренер Самвел Бабаян пошел на риск, выпустив полузащитников Сардора Рашидова и Джалолиддина Машарипова, однако они не смогли изменить ход игры. Напротив, хозяева удвоили счет — на 88-й минуте нападающий Мехди Тареми обыграл защитников и точно пробил в правый нижний угол.

Таким образом, этот успех позволил не Ирану с 20-ю очками досрочно завоевать путевку на ЧМ-2018. Узбекистан сохранил третью позицию (12), и теперь «Белым волкам» остается надеяться на осечку Южной Кореи (13), которая сыграет в гостях у Катара 13 июня.

Следующие игры Узбекистан проведет против Китая 31 августа и Южной Кореи 5 сентября.

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