Перед Минздравом поставлены новые задачи

Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 12 июня определены обновленные задачи и направления деятельности Министерства здравоохранения страны и его территориальных органов. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

В постановлении отмечается, что благодаря реформам в Узбекистане средняя продолжительность жизни с 1990 года по 2016 год увеличилась с 67 до 73,1 лет, а уровень общей смертности снизился с 6,1 до 4,8 на 1000 человек. Уровень госпитализации в медицинские организации стационарного типа уменьшился с 24,6 до 15,5 на 100 человек населения, а средняя длительность пребывания больного в них — с 14,8 до 7,2 дней.

В то же время отсутствие четкой вертикальной системы управления от высшего уровня до первичного звена «не обеспечивает должного качества, доступности и оперативности оказания квалифицированной медицинской помощи населению, приводит к нецелевому распределению финансовых, материальных ресурсов, не обеспечивает достаточного стимула для внедрения международного и передачи молодым специалистам отечественного передового опыта и роста профессионального уровня медицинского персонала», отмечается в документе.

«Национальная система управления здравоохранением требует коренного изменения, направленного на создание условий для переориентации всей системы на принципы поддержания общественного здоровья, мотивирования здорового образа жизни, предупреждения и профилактики заболеваний, а также внедрения в отрасль международных стандартов диагностики и лечения», — подчеркивается в постановлении.

Основные задачи и направления деятельности Министерства здравоохранения и его территориальных органов, определенные постановлением:

осуществление единой государственной политики в области охраны здоровья граждан, направленной на повышение роли и ответственности руководителей органов и организаций министерства в обеспечении полного и своевременного оказания населению медицинских услуг, в том числе в гарантированных государством объемах;

обеспечение приоритета сохранения общественного здоровья, мотивирование населения к ведению здорового образа жизни, повышение культуры и медицинской грамотности населения, прежде всего, в воспитании чувства ответственности за свое здоровье и за здоровье окружающих;

создание благоприятных условий для рождения и воспитания здорового поколения, с целью улучшения генофонда нации, повышения в семье медицинской культуры, качества и продолжительности жизни, разработка основных направлений государственной политики в области охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

расширение объемов медицинской помощи, предоставляемой сельским жителям непосредственно в организациях первичной медико-санитарной помощи, с организацией практической помощи в построении системы специализированных услуг на уровне районного звена по основным, часто встречающимся видам заболеваний;

повышение уровня доступности и оперативности оказываемой населению первичной, скорой, неотложной и специализированной медицинской помощи как за счет приближения медицинской помощи к обслуживаемому населению, так и за счет широкого внедрения информационных технологий (телемедицины), клинических протоколов лечения и передачи опыта ведущих зарубежных и отечественных специалистов медицинскому персоналу региональных медицинских учреждений;

реализация мер по государственному регулированию лекарственного обращения, осуществление стандартизации и сертификации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, а также оборудования, разрешенных к применению на территории Узбекистана;

совершенствование адресной социальной защиты одиноких престарелых, пенсионеров, инвалидов, повышение уровня и качества оказываемой им медико-социальной помощи путем организации их лечения, системного оздоровления, расширения профилактических мероприятий, охвата и доступности современных методов лечения;

разработка стратегии и прогнозирование развития медицинской науки на основе сочетания отечественного опыта и лучших мировых достижений, повышение эффективности научных медицинских исследований, внедрение достижений науки, техники и передового опыта в практику здравоохранения, развитие системы высшего и среднего медицинского образования;

внедрение современных, апробированных в международной практике методов управления системой здравоохранения, обеспечивающих единое организационно-методическое руководство и контроль качества предоставляемых медицинских услуг в системе здравоохранения.

Постановлением утвержден Комплекс мер по дальнейшему совершенствованию деятельности системы здравоохранения (не приводится, детали будут опубликованы позже).

Напомним, в марте Президент подписал постановление о повышении качества услуг, оказываемых учреждениями первичной медико-санитарной помощи, а также улучшении системы патронажа за состоянием здоровья населения, особенно в сельской местности.