AIBA намерена увеличить число категорий в женском боксе в ущерб мужским

Для большего гендерного равенства в боксе на Олимпийских играх-2020 принято решение увеличить количество женских весовых категорий с трех до пяти и сократить мужские с десяти до восьми.

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) вынесло на обсуждение решение об увеличении количества женских весовых категорий и сокращении мужских, сообщила пресс-служба организации.

«AIBA приняла к сведению решение Исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 9 июня в целях достижения большего гендерного равенства на Олимпийских играх в Токио 2020 и готова внести итоговые изменения в Олимпийском боксерском турнире, на котором будут оспариваться восемь мужских и пять женских весовых категорий. При этом число спортсменов, участвующих в Олимпийском боксерском турнире, будет сохранено», — говорится в сообщении.

Решение пока не окончательное. После обсуждения оптимальных способов адаптации структуры для принятия этих изменений оно будет вынесено на обсуждение Исполнительному комитету AIBA.