На международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, проходящей под девизом «Энергия будущего», Узбекистан представил ряд футуристических разработок, привлекших внимание посетителей.

Как сообщили «Газете.uz» в «Узэкспоцентре», в национальном павильоне Узбекистана демонстрируется научный, производственный и туристический потенциал страны.

Двухэтажная автономная экокапсула, оборудованная солнечными панелями, создана по проекту «умного дома». Ее можно использовать в труднодоступных местах, где нет инфраструктуры, например, во время экспедиций и разведочных работ. Капсула рассчитана на одного человека и оснащена системами охлаждения, отопления, пожаротушения и мультимедийными технологиями.

Другая интересная разработка — концептуальная модель электромобиля на солнечной энергии. Фотопанели на крыше питают аккумуляторы и два электромотора. Во время стоянки машину заряжает солнечная станция.

Еще один автомобиль, представленный в экспозиции, — гибридный Matiz, оснащенный гидролизной установкой, которая во время движения вырабатывает водород из воды. Модель в настоящее время проходит тестовые испытания.

Вниманию посетителей также представлен прототип смартфона AR 2025, самозаряжающегося по принципу механических часов.

Проект водородного сварочного аппарата, по словам авторов, обеспечивает большую эффективность и экономичность. Для его эксплуатации требуется только вода.

Бионическая рука — дистанционно управляемая рука-робот, как заверяют создатели, повторяет 100% движений человеческой руки.

Кроме того, представлен робот-гид, способный проводить экскурсии на выставках и в музеях. Робот может перемещаться между экспонатами по запланированному или сформированному посетителями маршруту.

На втором этаже павильона Узбекистана создана туристическая зона, где выставлены макеты памятников архитектуры и достопримечательностей страны, предметы прикладного искусства и образцы пищевой продукции.