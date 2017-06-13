Президент потребовал прекратить «бюрократический произвол» в судах

Президент Шавкат Мирзиёев во вторник провел видеоселекторное совещание, посвященное состоянию дел по обеспечению правосудия в судебных органах, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

«Наша главная цель — укрепление доверия народа к судебной системе путем защиты прав и свобод граждан и превращения суда в истинную обитель справедливости», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Важнейшей задачей, подчеркнул он, является формирование судейского корпуса, обладающего сильной волей, высокими профессиональными и моральными качествами, способного принимать всесторонне продуманные и справедливые решения.

«Юристы, не знающие в совершенстве свою сферу, не обладающие профессиональными навыками и жизненным опытом, высокими морально-нравственными качествами, никогда не должны быть назначены на эту должность», — заявил глава государства.

Жесткой критике были подвергнуты случаи совершения судьями противозаконных действий, коррупции, безразличия к заботам людей, принятия решений, нарушающих принципы справедливости, говорилось в передаче.

«Серьезные недостатки в сфере возникли из-за того, что бывшие руководители Верховного суда Республики Узбекистан не уделили в свое время внимание этим важным вопросам», — было отмечено в репортаже. Перед новыми руководителями поставлены конкретные задачи по скорейшему устранению указанных недостатков.

Президент подчеркнул, что необходимо прекращать «бюрократический произвол» в судах и дать должную оценку судебным работникам, допускающим несвоевременное рассмотрение дел и волокиту.

Участники совещания поддержали предложение руководителя страны о внедрении порядка проведения судьями открытого диалога с населением на местах не менее раза в месяц. Пришло время наладить предоставление каждым судьей отчета о своей деятельности в местных кенгашах народных депутатов, говорилось в передаче.

«Впредь оценку деятельности судей будет давать сам народ», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Для повышения эффективности подготовки кадров для судебной сферы Президент предложил создать специализированное учебное заведение — Академию правосудия.

Кроме того, намечено расширить масштабы практики проведения выездных судебных заседаний в махаллях, на предприятиях и в организациях, а также внедрения в деятельность судов информационно-коммуникационных технологий, включая электронное стенографирование и видеоконференцсвязь.