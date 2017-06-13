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Фото: fedroad-bur.ru

Президент Узбекистана выразил соболезнования России

Шавкат Мирзиёев направил Владимиру Путину послание с соболезнованиями.

Сегодня, 12:23   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил Президенту России Владимиру Путину послание с соболезнованиями, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«С чувством глубокой скорби и печали воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае», — говорится в послании.

Глава государства попросил «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Более 10 человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Пострадали около 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Согласно предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке трассы, транспортное средство слетело с насыпи высотой 25−30 м.

Текст: «Газета.uz»      571
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