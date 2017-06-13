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Фото: «Газета.uz»

Водоснабжение подключат к единой биллинговой системе

До конца года к единой биллинговой системе подключится водоснабжение во всех регионах Узбекистана.

Сегодня, 11:48   Экономика  

Водоснабжение Узбекистана вслед за системами газо- и электроснабжения подключается к единой биллинговой системе коммунального хозяйства. Об этом было заявлено 12 июня на пресс-конференции в Ташкенте, сообщила Norma.uz.

Сейчас к биллингу подключены Ташкент, Ташкентская и Хорезмская области, сообщил программист агентства «Коммунхизмат» Абдугани Абдраимов. 1 июля завершится присоединение Сурхандарьинской области, а до конца 2017 года планируется подключить все регионы.

С завершением внедрения единой биллинговой системы заработает и онлайн-сервис по всем коммунальным услугам, который будет интегрирован с Единым порталом интерактивных государственных услуг.

Он позволит просматривать расчеты по квартплате, контролировать коммунальные платежи, вести учет показаний приборов, распечатывать копии квитанций и оплачивать услуги при помощи банковских карт.

Текст: «Газета.uz»      6 625
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