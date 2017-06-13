Узбекистан завоевал 48 медалей чемпионата Азии по армрестлингу

На первенстве Азии по армрестлингу в Кыргызстане представители Узбекистана выиграли 18 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Сборная Узбекистана завоевала 48 медалей на чемпионате Азии по армрестлингу среди мужчин и женщин в возрасте 16−18 лет, 19−21 лет и спортсменов с ограниченными возможностями. В турнире, прошедшем в Бостери (Кыргызстан) 5−12 июня, участвовали около 500 спортсменов из 16 стран.

Представители команды Узбекистана стали обладателями 18 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей и заняли третье место в общем зачете.

Среди спортсменов с ограниченными возможностями Камола Абдурахманова (до 65 кг), Наргиза Азимова (+65 кг), Тулкинжон Юлдашев (до 55 кг), Сардор Худойбердиев (до 60 кг) принесли в копилку сборной по две золотые награды.

В возрастной группе 16−18 лет Назокат Солиева (до 55 кг) дважды поднималась на высший пьедестал почета, Ирода Кадырова (до 45 кг), Мухлиса Турсунбаева (до 50 кг), Бекзод Олимов (до 75 кг) и Шамшод Эргашев (+80 кг) стали золотыми призерами.

Чемпионами Азии также стали Дониёр Улашев (до 75 кг) среди спортсменов 19−21 лет, Мухаммад Султанов (до 75 кг) и Султон Нематуллаев (до 80 кг, два «золота») — среди взрослых.