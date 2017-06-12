В системе МВД произведен ряд назначений

Новые начальники назначены в ОВД Турткульского, Хатырчинского, Узбекистанского районов и города Янгиера.

В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила в субботу газета МВД «На посту» («Постда»).

Начальником Турткульского районного отдела внутренних дел Каракалпакстана назначен подполковник Аскар Ильясов, Хатырчинского РОВД Навоийской области — подполковник Бахтиёр Бозоров, Узбекистанского РОВД Ферганской области — подполковник Абдумавлон Тошматов.

Начальником Янгиерского городского отдела внутренних дел Сырдарьинской области стал майор Улугбек Обидов.