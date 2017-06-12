РУ O`Z ЎЗ
12 июня, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

В системе МВД произведен ряд назначений

Новые начальники назначены в ОВД Турткульского, Хатырчинского, Узбекистанского районов и города Янгиера.

Сегодня, 11:20   Общество  

В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила в субботу газета МВД «На посту» («Постда»).

Начальником Турткульского районного отдела внутренних дел Каракалпакстана назначен подполковник Аскар Ильясов, Хатырчинского РОВД Навоийской области — подполковник Бахтиёр Бозоров, Узбекистанского РОВД Ферганской области — подполковник Абдумавлон Тошматов.

Начальником Янгиерского городского отдела внутренних дел Сырдарьинской области стал майор Улугбек Обидов.

Текст: «Газета.uz»      1 606
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 10:00

Ученики «Лаборатории гениев» завоевали «золото» на олимпиаде по ментальной арифметике

Сегодня, 09:55

Цены на квартиры в столице в мае продолжили снижение

Сегодня, 09:35

Порошенко поздравил украинцев с безвизовым режимом с ЕС

Сегодня, 09:24

Пуэрториканцы высказались на референдуме за вхождение в состав США

Вчера, 23:17

Футбол: Превью к матчу Иран-Узбекистан

Вчера, 08:56

«Аральская катастрофа — пример того, как человек разрушает планету» — глава ООН

10 июня 15:20

Президент Узбекистана встретился с генсеком ООН

10 июня 13:36

Фото: Центральный экопарк Ташкента имени Бабура открылся

Популярное

Узбекистан и Испания намерены расширить экономическое партнерство

Обсуждается проект закона о государственно-частном партнерстве

Президент Узбекистана принял участие в открытии «ЭКСПО-2017»

Шавкат Мирзиёев: «Деструктивные силы все более активно применяют ИТ»