Ученики «Лаборатории гениев» завоевали «золото» на олимпиаде по ментальной арифметике

Ментальная арифметика, счет в уме быстрее, чем калькулятор, за короткое время стали очень популярными в Узбекистане. Ровно год назад, сразу после запуска программы по данному предмету, студенты «Лаборатории гениев» впервые отважились участвовать в международной олимпиаде в Бишкеке и не добрали 2 балла до финала. Но это было первой победой для детей и стало огромной мотивацией не останавливаться на достигнутом.

В феврале 2017 года была проведена первая олимпиада в Ташкенте среди нескольких учебных центров — партнеров «Лаборатории гениев», и выявлены первые победители. Огромный вклад в это внесли профессиональные педагоги школы Атаева Наргиза, Саидова Шоира, Насырова Шахло, Мехриддинова Севара, Мухиддинова Дурдона и Камилова Зиёда.

3 июня 2017 года в Бишкеке прошла олимпиада среди 200 самых быстрых, ловких и умных финалистов в возрасте от 4 лет и выше, в которой также приняла участие делегация Узбекистана от «Лаборатории гениев». Олимпиада прошла на высшем уровне при поддержке Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Центра интеллектуального развития «Академия Роста» и Фонда прогрессивных инициатив Аскара Салымбекова. Генеральным спонсором олимпиады был «Газпром Кыргызстан» и ряд организаций, которые сделали праздник незабываемым для детей. Главным призом были поездка в Анталию и отдых на Иссык-Куле.

На этот раз в финал вышли уже четверо детей с Узбекистана, которые заняли с первого по четвертое места в разных возрастных категориях. Слезы родителей и радость деток было не передать. Была проделана феноменальная работа. Если в других странах СНГ и мира ментальная арифметика практикуется несколько лет, то участники именно данной олимпиады занимались всего 2−3 месяца, а некоторые не более 5 месяцев. Буквально за неделю сборная Узбекистана узнала об отмене простых уровней, что означало полный отказ от участия в олимпиаде или соревнование на сложных уровнях, как комбинированный метод с самыми сильными финалистами. Оставалось несколько дней и надо было решаться. В школе провели родительское собрание, на котором долго спорили, но все-таки решились. За неделю тренеру при поддержке родителей и руководства школы удалось вывести всех на сложный уровень.

Уникальным является еще тот факт, что тренеру сборной Узбекистана всего 16 лет, и она учится в Академическом лицее №2 при УзГУМЯ. Севара Мехриддинова после уроков второй смены вечерами тренировала команду, постоянно мотивируя своих чемпионов победой и, видимо, дети поверили в это. В самой сложной категории студент школы Зухриддин Фахриддинов (14 лет) занял первое место, братья Мухаммадамин (12 лет) и Абдукадыр (9 лет) Нормухаммедовы заняли второе и третье места, а Рисолат Муталова (8 лет) заняла четвертое место. Чемпионы выиграли не только участие на международной олимпиаде в Турции, но также и заслуженный отдых в летнем лагере на Иссык-Куле вместе со своими родителями.

Данные олимпиады моментально обрабатывались компьютерной программой, и результаты были доступны всем в электронном формате. В комиссию наблюдательного совета вошли Министр образования и науки Кыргызской Республики Гульмира Каримовна Кудайбердиева, представители Министерства образования и дошкольных учреждений, основательница интеллектуального центра «Академия роста» Сайкал Фридовна Асылбекова, директора различных школ и представительница Узбекистана, основательница «Лаборатории гениев» и инновационной школы Next Step Up School, Мухайё Мехридиновна Зайрова.

Совсем скоро намечается награждение чемпионов — маленьких гениев — и со стороны Узбекистана, где детей ждут заслуженные призы, внимание и поддержка. Ведь они и есть великое будущее и интеллектуальный потенциал Узбекистана. Благодаря этим детям эстафета проведения международной олимпиады передается Узбекистану. Олимпиада пройдет в декабре 2017 года в Ташкенте.

А пока «Лаборатория гениев» объявляет набор юных гениев с 1 по 5 класс на летний дневной интеллектуальный лагерь «Я гений», где большое внимание уделяется раскрытию потенциала и талантов, расширению кругозора и любви к знаниям у каждого ребенка. Их также ждут ежедневные походы в музеи, экскурсии, интересные проекты, незабываемые конкурсы и тематические праздники, занимательное чтение, аквапарк, 3-разовое здоровое питание и пикники. Воспитателями являются преподаватели с уровнем IELTS 7.5, ведь в течение дня дети разговаривают исключительно на английском языке. Лето должно быть незабываемым, а гении должны отдыхать гениально.

Количество мест ограничено. В лагерь будет набрано всего 12 детей.

Контакты: 174−54−90 (Ситора), 935−64−65 (Шахноза), 740−55−05 (Ильмира).

Адрес: Ц-6, д. 122 В. Ориентир: станция метро «Минор», за кинотеатром «Казахстан».

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