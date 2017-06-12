Страны ЦА и ООН обсудят в Ашхабаде борьбу с терроризмом

Диалог высокого уровня «Центральная Азия — ООН» по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН состоится 13 июня в Ашхабаде под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщили в представительстве ООН в Ташкенте.

Во встрече примут участие министры и высокопоставленные должностные лица из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, а также руководители структур контртеррористических агентств и органов национальной безопасности. Делегацию Узбекистана возглавит министр иностранных дел Абулазиз Камилов.

Цель встречи — обзор исполнения Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН для Центральной Азии. На встрече также будут определены дальнейшие стратегические приоритеты в области борьбы с терроризмом для региона.

Глобальная контртеррористическая стратегия была принята Генеральной Ассамблеей ООН на основе консенсуса в 2006 году. Для обеспечения координации и согласованности деятельности ООН в области борьбы с терроризмом была создана Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). В 2011 году в рамках ЦГОКМ был образован Контртеррористический центр ООН (ККОНТ), который оказывает поддержку государствам-членам ООН в наращивании потенциала в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии.