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Ашхабад.

Фото: tdh.gov.tm

Страны ЦА и ООН обсудят в Ашхабаде борьбу с терроризмом

В Ашхабаде под председательством Антониу Гутерриша пройдет диалог высокого уровня по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Сегодня, 15:13   Политика  

Диалог высокого уровня «Центральная Азия — ООН» по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН состоится 13 июня в Ашхабаде под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщили в представительстве ООН в Ташкенте.

Во встрече примут участие министры и высокопоставленные должностные лица из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, а также руководители структур контртеррористических агентств и органов национальной безопасности. Делегацию Узбекистана возглавит министр иностранных дел Абулазиз Камилов.

Цель встречи — обзор исполнения Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН для Центральной Азии. На встрече также будут определены дальнейшие стратегические приоритеты в области борьбы с терроризмом для региона.

Глобальная контртеррористическая стратегия была принята Генеральной Ассамблеей ООН на основе консенсуса в 2006 году. Для обеспечения координации и согласованности деятельности ООН в области борьбы с терроризмом была создана Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ). В 2011 году в рамках ЦГОКМ был образован Контртеррористический центр ООН (ККОНТ), который оказывает поддержку государствам-членам ООН в наращивании потенциала в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии.

Текст: «Газета.uz»      0
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