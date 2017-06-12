Президенты Узбекистана и Казахстана провели телефонный разговор

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре подчеркнули важность продолжения взаимодействия в рамках ШОС.

12 июня состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Шавкат Мирзиёев выразил искреннюю признательность за гостеприимство и теплый прием, оказанные делегации Узбекистана в ходе пребывания в Астане 8−9 июня для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Особо отмечено, что состоявшийся в столице Казахстана саммит стал историческим событием в развитии деятельности ШОС. Одним из значимых его результатов названо принятие Индии и Пакистана в организацию в качестве полноправных членов. Подчеркнута важность продолжения активного взаимодействия в рамках ШОС.

Президент Узбекистана поздравил казахстанскую сторону с организацией на высоком уровне Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017» и пожелал успешного проведения мероприятия. Была выражена уверенность в том, что данная выставка будет способствовать привлечению высоких технологий и инвестиций в развитие стран региона.

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международной и региональной политики.