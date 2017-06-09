Президент Узбекистана встретился с премьер-министром Индии

Шавкат Мирзиёев поздравил Нарендру Моди с предстоящим вступлением Индии в ШОС.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках саммита ШОС в Астане встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщило УзА.

Шавкат Мирзиёев отметил, что встреча является хорошей возможностью для обсуждения реализации договоренностей, достигнутых во время визита премьер-министра Индии в Узбекистан в 2016 году, и определения перспектив развития сотрудничества.

Особое значение стороны придают политическому диалогу. Была выражена готовность развивать контакты на высшем и высоком уровнях, а также продолжать практику взаимной поддержки в рамках международных структур.

Рассмотрены возможности совместной реализации проектов в таких отраслях, как разработка совместных программных продуктов, выпуск телекоммуникационного оборудования, переработка плодоовощной продукции, глубокая переработка шелка-сырца и кожи, производство автокомплектующих, электротехнической продукции, товаров бытовой химии и средств защиты растений.

Узбекская сторона с учетом богатого опыта Индии выразила заинтересованность в установлении долгосрочного сотрудничества в фармацевтической сфере.

По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами увеличился на 15% и составил 366 млн долларов США. Однако этот показатель далеко не полностью отражает возможности двух стран, отмечалось на встрече.



Среди успешных примеров сотрудничества — производство автокомплектующих с компанией Minda в свободной экономической зоне «Навои», а также предприятия полного цикла с компаниями Nofa Farm и Ultra Health Care по выпуску лекарств в Сурхандарьинской области и инъекционных препаратов в Ташкентской области.

Президент Узбекистана поздравил премьер-министра Индии в связи с предстоящим принятием на саммите ШОС решения о вступлении Индии в организацию в качестве полноправного члена.



Нарендра Моди отметил, что данное историческое событие создаст принципиально новые возможности для развития многогранного двустороннего партнерства и позволит расширить практическое региональное сотрудничество в области безопасности, в торгово-экономической и инвестиционной сферах.