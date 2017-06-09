Таэквондо: Узбекистан завоевал 12 медалей чемпионата Азии

Спортсмены Узбекистана завоевали 12 медалей на прошедшем 6−8 июня во Вьетнаме чемпионате Азии по таэквондо WTF среди кадетов. В нем приняли участие 277 юных атлетов из 18 стран.

Как сообщила пресс-служба Ассоциации таэквондо, соревнования проводились по дисциплинам кёруги (спарринг) и пумсэ (техника движений) среди спортсменов в возрасте 12−14 лет. Сборная Узбекистана выиграла две золотые, две серебряные и восемь бронзовых медалей.

В направлении кёруги Азизбек Рахмонбердыев (до 45 кг) удостоился медали высшей пробы. Амир Тураев (до 37 кг) и Муниса Каримова (29 кг) стали вице-чемпионами Азии. Даниил Ким (до 33 кг), Севинч Муминова (41 кг), Ирода Миртожиева (до 59 кг) и Ксения Смирнова (+59 кг) стали обладателями бронзовых наград.

В дисциплине пумсэ Ирода Умрзакова поднялась на высшую ступень пьедестала. Айнур Умрзаков и Исломбек Ражабов в одиночных соревнованиях, а Ирода Умрзакова и Исломбек Ражабоев — в парных состязаниях завоевали «бронзу».