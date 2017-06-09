Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 10−11 июня.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

Выставка стихов «Тамариск» открылась в галерее Bonum Factum.

В театре «Ильхом» продолжается персональная выставка Максима Варданяна Atelier.

Работы Туры Курязова можно увидеть на выставке в Центральном выставочном зале Академии художеств.

В Государственном музее искусств проходит персональная выставка художника Рональда Кляйера.

Выставка Carte de Terre Рафаэля Еналиева продолжается в выставочном зале Французского Альянса.

Коллекция реставрированных археологических артефактов экспонируется в выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы.

Выставка «Свистульки в мире детей» проходит в Государственном музее прикладного искусства.

В ТРК Next и в гостинице International пройдут выставки-ярмарки ручных изделий.

Концерты

В зале «Амир Тимур» гостиницы International состоится концерт хоровой капеллы «Назад в будущее».

Дети

В ресторане «Путешественник» пройдут детские мастер-классы.

Развлекательная программа будет ждать детей в ресторане «Амфора».

Город