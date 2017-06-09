Куда сходить на выходных в Ташкенте

Фото: «Газета.uz»
«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 10−11 июня.
Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):
Запомнить меня
Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.
Сегодня, 19:16
Сегодня, 18:25
Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:17
Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:36
© 2008-2017 «Газета.uz»
Новости для людей.
Воспроизводство, копирование, тиражирование, распространение и иное использование информации с сайта «Газета.uz» возможно только с предварительного письменного разрешения редакции.
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0460
Юридическая поддержка – COUNCIL.