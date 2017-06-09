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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Сегодня, 19:01   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 10−11 июня.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

  • Выставка стихов «Тамариск» открылась в галерее Bonum Factum.
  • В театре «Ильхом» продолжается персональная выставка Максима Варданяна Atelier.
  • Работы Туры Курязова можно увидеть на выставке в Центральном выставочном зале Академии художеств.
  • В Государственном музее искусств проходит персональная выставка художника Рональда Кляйера.
  • Выставка Carte de Terre Рафаэля Еналиева продолжается в выставочном зале Французского Альянса.
  • Коллекция реставрированных археологических артефактов экспонируется в выставочном зале Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы.
  • Выставка «Свистульки в мире детей» проходит в Государственном музее прикладного искусства.
  • В ТРК Next и в гостинице International пройдут выставки-ярмарки ручных изделий.

Концерты

  • В зале «Амир Тимур» гостиницы International состоится концерт хоровой капеллы «Назад в будущее».

Дети

  • В ресторане «Путешественник» пройдут детские мастер-классы.
  • Развлекательная программа будет ждать детей в ресторане «Амфора».

Город

  • Всемирный день мороженого состоится в Caffee’issimo.
  • Светомузыкальное огненное шоу фонтана покажет ТРК Next.
  • В парке Anhor Lokomotiv пройдет танцевальное соревнование Funky Area.
  • В Chimgan Bike Park состоятся соревнования по велоспорту Mountain Bike в борьбе за Кубок «Чимганское эхо».
  • Бесплатные курсы по обучению основам отделочных работ проведет «КНАУФ».
Текст: «Газета.uz»      640
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