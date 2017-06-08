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8 июня, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

ZTE открыла Smart Classroom в СамГИИЯ

«Интеллектуальный класс» от ZTE повысит уровень преподавания в Самаркандском государственном институте иностранных языков.

Сегодня, 11:00   Технологии     на правах рекламы

ZTE — ведущий в мире поставщик комплексных коммуникационных решений. Компания была основана в 1985 году, а в 2003 году вошла на рынок Узбекистана. За время освоения локального рынка компания не забывала и о своей социальной ответственности. Она проводит ежегодные пожертвования в дом престарелых, безвозмездно предоставляет компьютеры учащимся начальных и средних классов, а также дарит информационное оборудование высшим учебным заведениям.

В конце 2016 года ZTE установила Smart Classroom в Самаркандском государственном институте иностранных языков (СамГИИЯ). Данный «интеллектуальный класс» был безвозмездно предоставлен компанией ZTE по заявке Института Конфуция в Самарканде. Стоимость поставленного оборудования превышает 100 тыс. долларов США. Главное назначение ZTE Smart Classroom — усовершенствовать уровень образования ИТ-сферы в СамГИИЯ и повысить эффективность изучения китайского языка у местных студентов.

Система Smart Classroom позволяет преподавателям и студентам получать удовольствие от использования новой модели образования. С ее помощью они могут выполнять интерактивное обучение в режиме реального времени. Преподавателям Smart Classroom поможет получить больше позитивного опыта преподавания, точно и своевременно управлять эффективностью обучения каждого студента во время лекции.

Система также предоставляет возможность повторять и искать определенные материалы после лекции. А в будущем после развертывания платформы Smart Education преподаватели и учащиеся смогут с ее помощью делиться своими учебными материалами, а также получать через нее учебные материалы.

С помощью Smart Classroom ZTE полностью воплотила новое понимание современного образования Green Education и Smart Education, работающего без бумаг и по цифровым каналам. Министерство народного образования Республики Узбекистан и высшие учебные заведения полностью утвердили решение китайского производителя по Smart Education. Далее ZTE планирует заниматься большим функциональным развитием системы и продолжит развивать сферу Smart Education в Республике Узбекистан.

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