РУ O`Z ЎЗ
8 июня, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Президент Узбекистана прибыл в Астану на саммит ШОС

Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Сегодня, 13:25   Политика  

8 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщило УзА.

На саммите, как ожидается, руководители стран-членов ШОС обсудят текущее состояние и перспективы развития организации, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики.

Будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ШОС, расширения деятельности организации, укрепления региональной безопасности и стабильности, а также усиления противодействия терроризму и религиозному экстремизму.

В рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в Астане планируется завершение процедуры приема в организацию Индии и Пакистана в качестве государств-членов.

В рамках саммита Президент Узбекистана проведет ряд встреч с главами зарубежных делегаций.

Шавкат Мирзиёев также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в городе Астане.

Текст: «Газета.uz»      2 599
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 13:03

Минвуз рассматривает возобновление вечерней формы обучения

Сегодня, 11:00

ZTE открыла Smart Classroom в СамГИИЯ

Сегодня, 10:40

Делегация Узбекистана приняла участие в «Кабульском процессе»

Сегодня, 09:00

EVO запускает новый интернет-тариф «Единый трафик»

Вчера, 22:46

Тимур Ишметов назначен первым заместителем председателя ЦБ

Вчера, 20:59

МЧС просит соблюдать меры предосторожности в прибрежных зонах реки Чирчик

Вчера, 20:55

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Хасану Рухани

Вчера, 17:00

Ботир Кудратходжаев возглавил Бюро принудительного исполнения

Популярное

Рустам Азимов покинул пост вице-премьера

Баходир Атаханов возглавил Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг

Руководство медколледжа имени Боровского снято с должности

Ботир Кудратходжаев возглавил Бюро принудительного исполнения