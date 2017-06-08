Президент Узбекистана прибыл в Астану на саммит ШОС

Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

8 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану для участия в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщило УзА.

На саммите, как ожидается, руководители стран-членов ШОС обсудят текущее состояние и перспективы развития организации, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики.

Будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ШОС, расширения деятельности организации, укрепления региональной безопасности и стабильности, а также усиления противодействия терроризму и религиозному экстремизму.

В рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в Астане планируется завершение процедуры приема в организацию Индии и Пакистана в качестве государств-членов.

В рамках саммита Президент Узбекистана проведет ряд встреч с главами зарубежных делегаций.

Шавкат Мирзиёев также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в городе Астане.