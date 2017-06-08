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Фото: Темур Курбанбаев / УзА

Президент Узбекистана встретился с премьер-министром Пакистана

Шавкат Мирзиёев и Наваз Шариф обсудили развитие сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном.

Сегодня, 17:43   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами, а также вопросы укрепления региональной безопасности, сообщило УзА.

Узбекистан поддержал прием Пакистана в ШОС в качестве государства-члена, уделил особое внимание этому вопросу во время своего председательства в организации.

Между Узбекистаном и Пакистаном заключено около 50 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В стране действуют 55 предприятий, организованных в сотрудничестве с Пакистаном.

Узбекистан экспортирует в Пакистан хлопковое волокно, кожгалантерейное сырье, транспортные и туристические услуги. Пакистан поставляет в республику лекарственные средства, химическую и сельскохозяйственную продукцию, оказывает транспортные услуги.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан и в дальнейшем будет развивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество с Пакистаном.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отметил, что Пакистан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах.

Текст: «Газета.uz»      4 047
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