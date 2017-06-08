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Фото: Темур Курбанбаев / УзА

Главы Узбекистана и Афганистана встретились в рамках саммита ШОС

Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с Ашрафом Гани отметил, что Узбекистан выступает за политическое урегулирование ситуации в Афганистане.

Сегодня, 18:21   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом Афганистана Ашрафом Гани в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщило УзА.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан выступает за политическое урегулирование ситуации в Афганистане, обеспечение стабильности в стране и развитие ее экономики.

На встрече обсуждены перспективы развития отношений между странами в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, сотрудничество в рамках международных организаций, а также актуальные вопросы регионального и международного значения.

Президент Ашраф Гани отметил, что в Афганистане высоко ценят усилия Узбекистана по восстановлению стабильности в его стране и выразил благодарность за осуществляемую работу в этом направлении. Он подчеркнул заинтересованность Афганистана в реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне, состоявшейся в рамках Ташкентского саммита Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 2016 году.

Узбекистан экспортирует в Афганистан электроэнергию, плодоовощную продукцию, нефтепродукты, минеральные удобрения, участвует в реализации проектов в строительной, энергетической, горнорудной сферах, в области образования. Акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари» проложена железнодорожная линия Хайратан — Мазари Шариф. При содействии Узбекистана в Афганистане возведены мосты, проложены высоковольтные электролинии, оптико-волоконные кабели и сети водоснабжения.

Текст: «Газета.uz»      1 349
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