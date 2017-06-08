LG и Лондонский овощной оркестр вместе сохраняют свежесть продуктов

LG объединила свои усилия с талантами в области музыкального искусства из Лондонского овощного оркестра в Международный день защиты окружающей среды, чтобы повысить знание людей о проблеме нерационального расхода продуктов питания, а также продемонстрировать, как передовые технологии охлаждения могут помочь сохранить продукты свежими в течение недель и месяцев.

Нерациональное расходование продуктов является одной из самых серьезных проблем современности. По данным ООН, почти треть всего продовольствия портится или выбрасывается до того, как оно может быть употреблено. Примерно одна треть ежегодно производимой для потребления человеком во всем мире еды — около 1,3 млрд тонн — тратится впустую или выбрасывается. Ее стоимость составляет примерно 680 млрд долларов США в промышленно развитых странах и 310 млрд долларов США в развивающихся странах. Доля фруктов и овощей в этих пищевых потерях выше всех прочих из-за того, что они являются наиболее скоропортящимся продуктом, в котором отсутствуют искусственные консерванты.

Технология охлаждения стала одним из факторов, повлиявших на ход развития общества, поскольку в том числе создание и широкое внедрение холодильников позволило людям отойти от аграрного образа жизни и переселиться в более урбанизированную среду. Однако даже возможности холодильников не безграничны. Очень высокие температуры могут привести к тому, что продукты, особенно такие натуральные как фрукты и овощи, могут испортиться даже при хранении в холодильнике. Для максимальной пользы эти бытовые приборы должны быть изолированы от колебаний температуры окружающей среды, которые могут изменить температуру внутри них. Меняющаяся температура внутри холодильника оказывает наибольшее влияние на срок хранения продуктов питания, больше чем холод, выделяемый самим холодильником.

Музыканты Лондонского овощного оркестра (LVO) создают зеленые симфонии со съедобными инструментами путем нарезки свежих продуктов для создания музыки. Оркестр, который был основан более трех лет назад, развлекал любителей музыки в Великобритании своими инструментами, созданными из кабачков, перца, корней маниоки, моркови и тыкв. Поскольку их выступления зависят от способности генерировать точные звуки своими инструментами, музыканты были вынуждены каждый день создавать новые инструменты со свежими овощами, поскольку более старые продукты не могли создавать ноты, которые музыканты требовали в рамках своего репертуара.

Но затем артисты Лондонского овощного оркестра узнали о возможностях холодильников LG с фирменной технологией инверторного линейного компрессора (Inverter Linear Compressor). Когда музыканты поместили свои инструменты в холодильник LG с линейным компрессором, их звуковые характеристики практически не менялись даже через неделю хранения продукта. Самым главным препятствием для долгосрочного хранения продуктов является не тепло, а колебания температуры. Тогда как холодильники LG с инверторным линейным компрессором не только дольше сохраняют продукты свежими, но и отличаются низким уровнем шума и энергопотребления. LG добивается этого конструктивным изменением с уменьшенным трением, тем самым концентрируя больше энергии на поддержании свежести продуктов.

Ознакомиться с видео совместного проекта LG Electronics и Лондонского овощного оркестра можно ниже:





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